牛年元宵︱2月26日迎年度佳節　正月十五竟非月亮最圓時刻？

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-18 15:51

本月26日是一年一度的正月十五元宵節，中科院紫金山天文台專家周三（17日）介紹，今年元宵節是「十五的月亮十六圓」，27日下午4時17分將成月亮最圓時刻。

據內媒報道，2017年、2018年和2019年連續三年，元宵月都是「十五的月亮十五圓」，惟去年與今年則是「十六圓」。為此，中科院紫金山天文台工程師胡方浩解釋，月亮圍繞地球運行的軌道是一個橢圓，時近時遠，最近時有36萬千米，最遠則40萬多千米，每個月「望」的時間會受月亮轉動的「步伐」快慢而有所差異。

他續稱，月亮最圓時刻的「望」一般是農曆每月十四、十五、十六或十七，當中又以十五、十六兩種情況居多，屆時地球剛好位於太陽與月亮之間，從地球上看，太陽西下時月亮正好從東方升起，此刻月亮在太陽照亮下為最圓。

胡方浩進一步表示，雖然今年月亮最圓時刻為27日下午，不過這並不影響民眾在元宵節賞月，因26日晚的月亮看上去依然圓潤飽滿。

此外，今年元宵節晚還將發生月掩軒轅十三（獅子座η星，3.5等）現象，屆時上海以南、拉薩以東的地區民眾可見到該顆獅子座亮星從月亮的暗緣消失，被月亮遮擋幾十分鐘後又會從其亮緣冒出。據悉，軒轅十三是獅子座中的藍白色超巨星，距離太陽約1270光年，即約390秒差距，

報道指，各地具體的掩星時刻不同，但大致上集中於當晚8時至10時間，有天文專家提醒，滿月時旁邊的恆星會被月光淹沒，因此需要靠天文望遠鏡觀賞。

（現代快報）