四川景區「單向透明廁所」惹議　園方：斥資80萬的高科技

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-21 16:02

四川樂山市犍為縣世界茉莉博覽園，近日因園內的透明公共廁所門引起網民關注，不少人表示「誰敢上啊，心裏得多緊張啊」、「在裏面上廁所怪怪的」。 園方昨日（20日）介紹，園內共有29個「透明廁所」，於去年5月博覽園開園時建成，廁所門均使用單向透明材質，建造費用約為80萬元人民幣，更表示「這是一個吸引遊客的高科技廁所」。

園方介紹，廁所門均使用單向透明材質。（網上圖片）

據此前報道，網傳影片顯示，洗手間的門都是玻璃材質，使用者在廁所內可以清晰看到室外人來人往，廁所外的玻璃則像鏡子般反射周圍的影像，看不到廁所內部。

茉莉博覽園工作人員表示，景區結合自身景點特色，設計出讓眾多遊客打卡的單面透明網紅廁所，是為了豐富遊客參觀的體驗感。遊客有自主選擇權是否使用「透明廁所」，且園內配套完善，遊客可使用其他的公共洗手間。

工作人員續稱，單面透明玻璃在白天光線強的情況下，在廁所外是不能看到廁所內部情況。由於春節前夕景區夜遊開始，為了保護遊客私密性，「透明廁所」在夜間暫停開放。工作人員稱，很多遊客入園時都會特意到透明洗手間「打卡」，但暫時未收到遊客關於使用洗手間體驗不適的反饋。

據犍為世界茉莉博覽園公眾號介紹，該博覽園位於「中國茉莉之鄉」——四川省樂山市犍為縣清溪古鎮。園區按國家AAAA級旅遊景區標準建設，核心區1300畝，輻射區12000畝。園區現有120餘種來自全球的各類茉莉花。

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（綜合報道）