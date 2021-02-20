異食癖｜「吃土」短片引36萬人圍觀　內地商家睇準商機賣土製品

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-20 19:50

「異食癖」是一種由代謝機能紊亂、味覺異常以及飲食管理不當等引起的非常複雜的多種疾病的綜合症，在精神領域還被稱作「進食障礙」。曾有內地媒體報道指，陝西榆林一名女子吃土長達30多年，食用了近1噸的泥土；湖南長沙一名7歲女孩喜歡食用頭髮，導致腹部絞痛後送醫，在胃中取出了大團髮絲。 近日，多個網絡平台上都出現了「吃土」的短片，博主來自中外，多以不露臉形式進行吃土展示，更有一條短片收穫了36萬的播放量。而短片中亦多被標上「異食癖」的字樣。

其中一段網絡短片中，打扮靚麗的女博主將黃色土塊放在嘴邊賣力地咬，發出清脆咀嚼聲，聽起來「食慾大振」。有不少網民在觀看短片後評論指，「越看越想吃，別勸我不要吃，我太想嘗試了」、「我也想吃」等。而不同的短片中吃的泥土種類也各不相同，有常見的土，還有新疆白土、煙熏土、膠泥土、紅土等土質，不同土質的咀嚼聲音也迥然不同。

針對這類短片在網絡平台的浮現，有平台內容審核工作者表示，異食視頻屬於較小眾的類型，暫無明確攔截要求，但也不會廣泛分發，「要參考視頻的危險程度和重口味級別，如果是吃鐵釘、玻璃等肯定會攔截，但泥土類異食吃播處於灰色邊緣」。

除此之外，在網購平台上有不少商家還對土製品進行售賣，有些月銷量還能達到200多單。據了解，網購平台中的土製品種類也五花八門，有棒狀、餅狀、球狀等多種形態；還有黃土、白土、五色土等不同顏色。

從商家的配圖中，這些土製品的衛生情況令人擔憂，而產品下方也並無任何食品生產類許可。有的商家在商品詳情中寫上「免責聲明」，「謝絕孕婦和未成年拍下，賣家不推薦吃土，認為屬於不良嗜好、不利於身體健康，如執意拍下產生不適後果自負」。至於價格方面，有商家透露，「1斤黃土的售價達到18元（人民幣，下同），爐灶球等產品賣到28元/斤」。

對於這些土製品，網絡上又有怎樣的評價呢？據了解，喜歡食用土製品的人不在少數，有人稱，「時候我家的牆被吃出了很多洞，每天都會吃一點，有生之年一定要去撒哈拉嚐嚐」。但也有人表示，將土作為食物屬於一種極度危險的行為，可能會引發消化不良、消化道出血等問題，且此類吃播視頻也易引發青少年模仿。

事實上，使用土製品屬於異食癖的一種。有內地心理專家表示，「在心理領域，屬於個人的認知能力問題，有人存在這種需求，願意去吃那些不干淨的物品，例如吃土、吃垃圾甚至是頭髮等。1~3歲的孩子在認知不完全時，會胡亂食用物品，而成年後出現這種情況，可能是心理髮育方面的一種遲滯，在認知上不夠協調」。

專家又呼籲，這類行為不存在反社會人格，是一個從精神到心理都可以去分析的疾病，應當從精神和心理兩方面進行干預。同時，網絡平台也應加強監管，不要讓這類行為傳播出去，吸引更多人去嘗試。

由於土製品並不屬於食品，所以在市場監管方面亦相對空白。有內地律師稱，若吃土後，對身體產生傷害，維權過程會很非常困難。因為部分吃土屬自願行為，買家應承擔一定風險，而銷售者明知對方是買來吃還故意銷售，也應承擔相應責任。

（新時報）