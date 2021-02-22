湖南23歲女跟車搬運突跳車身亡　家屬：司機曾3次偏航，疑點重重

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-22 13:06

湖南長沙市23歲女子車莎莎，本月6日晚在網約車平台「貨拉拉」下單搬家貨運服務，上車6分鐘後突跳車自殺，送院搶救無效身亡。 家屬昨日（21日）透露，司機當晚未按平台導航路線，3次偏航行駛，認為死者跳車的時間與地點都充滿疑點。家屬表示，「貨拉拉」和司機至今都沒有慰問家屬；因警方證據不足，司機已被釋放。

車莎莎跟車搬家，上車6分鐘後突跳車自殺身亡。（微博）

事發於本月6日晚上9時許，車莎莎在「貨拉拉」下單搬家貨運服務，她當時跟車搬家，當貨車行駛至岳麓區曲苑路段時中途跳車，司機周某立即報警。救護車到場後，車莎莎已倒在血泊中昏迷不醒。她當即被緊急送到岳麓區航天醫院搶救，經4小時的手術搶救，車莎莎當晚暫時脫離生命危險轉至重症監護室，但後續因身體出現多項惡化，經搶救無效於2月10日不幸離世。

死者的叔叔車細強稱，車莎莎大學前年剛畢業，目前在長沙某公司從事人力招聘工作；侄女搬家當晚沒有任何異常，當晚9時14分仍與其妻微信聊天，稱「行李都裝好了」。據死者同事的聊天群組截圖顯示，車莎莎當晚9時24分仍在聊天群中分享趣事。他表示，至今無法理解侄女經歷何事才會選擇跳車。

據平台截圖顯示，當晚司機並沒有按照貨拉拉平台推薦路線走西二環至楓林路行駛，而是走岳麓大道至下旺龍路，之後便頻繁偏航繞路行駛到曲苑路上。車細強稱，家屬最大的疑惑是司機為何會多次偏航，駛向偏僻路線，「那附近晚上路燈都基本沒有，有的路段在夜裏甚至可以說是伸手不見五指」。

「貨拉拉」昨晚發布事件說明稱，本月8日已成立專項小組，9日與家屬取得聯繫，11日與家屬首次見面溝通善後事宜，但未能達成一致。對此，車細強表示，「貨拉拉」與家屬取得聯繫後一直不停更改見面時間，且從未到醫院探望過車莎莎及家屬，直到11日雙方才在民事協商會上見面，家屬在會上才得悉司機在錄口供時承認了3次偏航。

對於司機為何會多次偏航及車內是否有錄音監控等措施，「貨拉拉」曾回應家屬稱，車上沒有相關錄音錄像設備及措施，而司機是因不懂導航操作致使偏航，3次偏航後車莎莎選擇跳車。至於車莎莎跳車與偏航是否相關，警方及「貨拉拉」未有回應。

（綜合報道）