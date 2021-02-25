澳洲華裔章凝出任Vogue中國版新主編　極簡風IG收穫逾百萬追蹤者

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-25 16:22

今日（25日），康泰納仕集團（Condé Nast）正式宣布，由28歲的章凝（Margaret Zhang）擔任《Vogue》中國版的新任總編輯。年紀輕輕的她在時裝界已擁有逾10年經驗，此前已創辦一間品牌諮詢公司，專攻亞洲市場。 據《Vogue》介紹，出生於澳洲的章凝，擁有一頭鮮亮的髮色，儘管她的髮色經常改變，但時尚感始終穩定如一。她自成一派的極簡風格在Instagram上收穫了逾120萬的追蹤者，也成為街拍攝影師們的摯愛。 該雜誌在美國有逾125年的歷史，有豐厚積澱和重要的文化影響力。章凝說，「這個新職位將是結合我的背景、技能和興趣的絕佳機會」。

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早年間，章凝的父母從中國浙江省黃岩移居澳洲，她的父親是悉尼大學的機械工程教授。她最早接觸時尚起源自對芭蕾的熱愛，章凝說，「我很幸運，我和我的弟弟都收穫了相當整全的教育，我的父母很支持我們。我們都是學舞蹈長大的，這也是我時尚興趣的來源」。

章凝利用七年級學業獎所獲得的禮品卡，到當地的博德斯書店購買了不同版本的《Vogue》雜誌。2005年的12月刊的《Vogue》，是章凝第一次接觸《Vogue》。2009年，16歲的章凝開通了自己的博客「Shine by Three」，用來發表個人感悟，她戲稱其為「充滿視覺刺激的圖片垃圾場」。章凝在悉尼大學獲得商學和法學雙學士學位，分別於2013年及2016年修成畢業。

章凝在Instagram賬戶中介紹自己是一名電影導演，（她曾寫過一個名為「Number65」的劇本，目前正在拍攝這部有關中國母女關係的電影），除此之外，她還做過創意總監、攝影師、造型師、作家和兼職模特。2016年，章凝製作並登上了《Vogue ME》創刊號的兩個數字封面。

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此外，2017年，章凝與Simon Philby共同創立了全球文化諮詢公司Background。該公司是一間全球性的諮詢公司，與Airbnb、YouTube以及Moncler和Mulberry等時尚品牌都有合作，她在公司負責創新策略的管理，重點關注進入中國以及更廣泛的亞洲的公司以及從中國出來的中國品牌。

章凝在澳洲悉尼長大，過去五年她都住在美國紐約。她計劃在疫情允許的情況下，盡快遷往北京，她相信她的國際經驗可以幫助她很好地實現這些職責。

「（從全球範圍看）很多關於中國的語境被遺忘了；它常常被看作一個龐大的整體，而不是由許多獨特個體和創新組成的國家。我認為《Vogue》是一個巨大的平台，不僅可以向世界，也可以向國內的人們宣傳這些優秀的個體。這個平台如此知名且備受信賴，讓我們有很多機會來支持本地人才——不光是時尚，還有電影、音樂和美術等方面——並將其帶到全球的舞台上」。

章凝將會接任《Vogue》創始編輯總監張宇的位置。被問到誰將成為她的第一個封面人物時，章凝表示，「我認為每一個出現在《Vogue》上的人物，都應該是人們可以真正景仰的、推動創新的人，無論他們身處哪個行業」。

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（VOGUE時尚網/微博）