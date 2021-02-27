「天下第一村」華西村疑陷資金危機　大批村民冒雨取錢保本

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-27 16:00

位於江蘇江陰的華西村，又名「天下第一村」、「華西都市村」。華西村作為景區於1978年正式對外開放。2020年，華西村入選「全國鄉村旅遊重點村名單」。 據了解，「華西村」A股股票1999年於深圳上市，華西村股份有限公司成為中國第一間以村命名的上市公司，還被內地多間官媒譽為「中國農村第一股」。由華西村村委會控制的江蘇華西集團公司（下稱「華西集​​團」）為華西村股份有限公司設立上市的主發起人。 近日，華西村某廣場疑似因財務問題逼滿人群，有網民質疑華西村遭「擠兌」，資金出現問題。有現場人員表示，華西集團入股分紅從30%變為0.5%，即是原定入股20萬元（人民幣，下同），三年可獲分紅6萬元，現僅可獲100元，引起村民恐慌，排隊取錢「保本」。

近日，有網民爆出「華西村某廣場大量人群冒雨排隊，疑似辦理財務方面的手續」的視頻片段，引發廣泛關注。亦有多名投資者通過網絡平台發布信息稱，先前承諾利息難以兌現。

華西村周邊村的村民李先生表示，其妻子於2018年，入股華西集​​團20萬元，入股憑證上寫明，「期限三年，分紅30%」。李先生說，「這種形式持續多年，由於高額利息，當時許多村民都入了股，也有的是期限一年分紅5%」。

李先生表示，從周三（24日）下午開始，前去兌付的人取到的分紅從30%變成了0.5%，即當時入股20萬元，三年後利息從6萬元變成了100元。「24日之前到期且預約取款的能拿到錢，24日之後就只能拿到本金和0.5%利息了」。李先生稱，最初入股時未有簽訂協議，而只是有一張入股憑證，目前沒有得到任何回應，亦無從得知若一方違反條約應作何處理。

另有一名華西村周邊村村民張先生表示，認為自己受到了欺騙，「原本的分紅利率是10%，後來辦理兌付的人員說，存在這裡利息是5%，而現在，不管存多少年，利息都變成了0.5 %」。張先生稱，自周四（25日）開始，現場已經人山人海，他在現場排隊僅取得了800多號。次日早去現場排隊，才順利取回本金以及0.5%的利息，「下午兩點半就到賬了，不虧本金就算好的了」。

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對此，華西村相關負責人回應表示，現場視頻情況屬實，外面的引資款到期兌付，因坊間傳言引起「擠兌」，華西資金充足，兌付沒問題，「投資人排隊兌現資金是正常的兌付，年底年初出現集中兌付是非常正常的」。

據內地傳媒報道，其實近年來華西集團旗下上市公司華西股份，業績疲軟。據2020年三季報信息顯示，華西集團持有華西股份40.59%股份，而華西集團控股股東為華西村村委會及社區服務中心，董事長為華西村黨委書記吳協恩。2021年1月26日，華西股份發布2020年業績預告，歸母淨利潤首次遇虧，公告預虧3.9億至4.35億元，按年下降169%至177%。

公開數據顯示，在華西村原村書記吳仁寶的帶領下，華西村施行農田集中承包製，這使大多數農民擺脫了土地的束縛，為工業發展提供了足夠的人力資源。與此同時，鋼鐵產業成為華西村的支柱產業。2004年華西村村民的人均工資已達到12.26萬元，是全國農民人均收入的41.76倍，城鎮居民人均工資的13.01倍。2007年，該村鋼鐵產業收入達到巔峰，收入高達250餘億元。

（封面新聞）