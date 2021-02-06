海底撈免費美甲「女士專屬」被指性別歧視　網民激辯有一關鍵原因

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-06 13:00

海底撈除了火鍋之外，最大特色就是「川劇變臉」及像是美甲、按摩椅、擦皮鞋等免費的貼心服務，不過，Dcard上有網友反應，海底撈的美甲服務是「女士專屬」，讓他痛批「雖然男生做美甲的比較少，但這就是歧視吧」，引發網友熱議。

一名男網友在Dcard抱怨去吃海底撈在等入座的時候，朋友想去預約美甲服務，卻看到牌子上寫「女士專屬」美甲服務，便詢問男生能不能做，店員回覆只有服務女性顧客，讓該名網友炮轟，男生女生都可以擦皮鞋、用按摩椅，美甲服務卻只有女性可以，「雖然男生會做美甲的比較少，但是這就是歧視吧？」

此文引發熱議，部分網友認同，點擊睇「關鍵護航」：

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不過有許多網友分享自己與男性友人一起去的經驗，海底撈也有幫男生提供美甲服務，「之前有男生朋友去問可不可以做，美甲師也回應可以。」

對此，有網友就表示自己曾經問過海底撈的美甲師，是出自於「保護員工」，畢竟是手碰手的服務，避免美甲師被騷擾或造成不必要的誤會，是出於保護員工啦，沒有惡意，「在外面做美甲、美容的店家本來就有權只接女性顧客或禁止男士進來，是為了保護自身安全」並建議如果男生想做指甲，可以去找接受男性顧客的美甲店，強調「海底撈給的免費服務不要當義務」。

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