清潔員「一布多用」從此絕跡？　杭州推智能系統加強監管酒店衛生

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-04 11:12

2018年11月，有人在微博爆出內地多間高檔酒店，包括萬豪（Marriott）、希爾頓（Hilton）、香格里拉（Shangri-la）、四季（Four Seasons）、文華東方（Mandarin Oriental）等存在的衛生亂象。例如酒店清潔人員使用客人用過的毛巾擦拭馬桶及杯具的「一布多用」、杯具未有高溫消毒等，引起社會廣泛關注，亦令每位入住的客人感到擔憂。 周二（2日），為了應對酒店衛生問題，浙江省杭州市試點運行「透明保潔智能監管系統」，通過數字化手段對酒店的衛生進行監管。 據了解，這個系統設有杯具洗消間（即是主要負責清洗、消毒、回收等工作以及物品儲存的房間）智能監控、射頻識別棉織品流轉以及潔具清洗消毒智能管理三個模塊，有望徹底解決「清潔抹布是否一抹到底」及「客用物品是否不洗不換」的衛生監管難題。入住的客人亦可通過掃描二維碼（QR Code）了解房間的清潔報告。

「透明保潔智能監管系統」系統界面圖。（杭州日報）

「透明保潔智能監管系統」需要酒店的清潔人員佩戴手環式RFID（無線射頻識別技術）讀卡器工作，房間內不同區域和該區域的專屬清潔抹布亦配上兩兩匹配的RFID標籤，如馬桶專用的清潔抹布與馬桶的標籤匹配。若清潔人員使用專用的抹布擦拭清潔有關區域，手環就會發出輕柔的「嘀嘀聲」；若使用不相匹配的抹布清潔有關區域，手環就會發出刺耳的聲音示警，異常信息還會同時發送至酒店的智慧監管平台。

此外，RFID技術還應用到棉織品流轉環節。每件棉織品有編號不同的標籤，酒店外送棉織品清洗交接場地安裝讀卡器，記錄每件棉織品送出、送回時間。有使用該系統的酒店介紹，管理人員查房時會用手持式RFID讀卡器掃描，讀取房間保潔信息、棉織品更換信息，一旦讀出棉織品未換，後台會預警，督促整改。

至於系統的潔具清洗消毒智能管理，可做到杯具洗消間「透明」可知曉，閉路電視獲取操作視頻，智能插座監控杯具消毒櫃的工作狀態，通過對二者數據進行智能分析，判定清洗消毒是否達標。若未達標，系統會將預警信息推送給酒店管理、衛生監督部門等多方。

杭州市下城區衛生監督所有關工作人員介紹指，「傳統的杯具消毒情況核查，主要依據保潔人員自行記錄的信息，很容易造成誤判。現在有了這套系統，我們就可以實時知曉杯具洗消情況。預警後一旦該店杯具清洗消毒情況未改善，又無特殊情況說明，酒店管理方若未督促整改，下城區衛生健康行政執法人員將上門監督核查」。

目前，「透明保潔智能監管系統」已經在杭州市12間賓館、2間連鎖酒店的客房內試點安裝。各個酒店根據其內部實際自選模塊安裝，至今已在線監管66間消毒間，120間客房衛生潔具的保潔流程，追踪棉織品2500件。

（杭州日報/澎湃新聞）