三亞酒店房間瓶裝水竟是消毒劑？ 遊客誤飲後腹痛嘔吐送院洗胃

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-25 14:24

綜合內媒報道，日前在海南三亞旅遊的呂先生反映，其家人在亞龍灣山湖海酒店入住期間，飲用了酒店供應的瓶裝水後出現腹痛嘔吐症狀，需送院洗胃，最終被診斷為「消毒劑中毒」。

有消毒水氣味的礦泉水。（大眾網）

事發在2月19日傍晚，呂先生的外母在遊玩後返回酒店房間休息，她飲用了桌上擺放的瓶裝農夫山泉礦泉水，卻發現水的氣味刺鼻，喝起來有鹹味。呂先生也聞到這瓶水有消毒水味道，但桌上另一瓶礦泉水並未發現異常。「我丈母娘喝之前那瓶水蓋子是蓋緊狀態，水是滿的，（是否）開封過沒有確定。但是瓶子外觀沒有磨損。」

由於瓶裝水上寫著「酒店供應」標識，呂先生隨即拿著有異味的礦泉水到酒店前台詢問。酒店員工也聞到水中有異味，便交給呂先生兩瓶新的礦泉水，同時收回有異味的礦泉水。

惟呂先生返回房間後發現外母開始干嘔腹痛，於是返回前台要求取回礦泉水留證，但前台員工卻表示「不知道水在哪裏」。呂先生遂報警處理。警方到場後，呂先生一方請求調取前台監控查找異常礦泉水下落，惟警方與酒店經理通話後只告知他監控故障，隨後離開。

呂先生的外父對此大發雷霆，這次由酒店報警，警方隨後在酒店儲藏室找到涉事的瓶裝水並取樣封存。但呂先生的外母當晚因為腹痛被送去三亞市人民醫院洗胃，醫生診斷結果為「消毒劑中毒」。

呂先生的外母被診斷為「消毒劑中毒」。（大眾網）

事發後，呂先生撥打當地市長熱線投訴，其後一位自稱是涉事酒店礦泉水經銷商的劉姓老闆與他見面。劉老闆稱已在同批次水中抽取了十瓶去送檢，暫未出結果，而有異味的瓶裝水已經開封，不能送檢。劉老闆還提出給呂先生一家慰問金，但被呂先生岳父拒絕。

呂先生表示，一家人原本打算在酒店住三五天，事發後酒店提出免房費。「我們沒有同意，一直是自付的。我生氣沒有人出面解決，提出要涉事方賠償20萬。」呂先生其後在微博發文講述事件，農夫山泉官方微博2月21日回覆稱，已接到相關反饋，但經核查公司產品未發現異常，會再次安排工作人員與呂先生聯繫協助處理。

三亞市旅遊文化體育局市場監督科稱，該局正在調查此事。

農夫山泉官方微博回覆呂先生的反饋。（微博）

（大眾網／澎湃新聞）