網紅為「騷身材」硬穿UNIQLO童裝　「BM風」與意大利品牌有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-04 12:44

近日，北京、上海等地再度掀起「BM風」熱潮，不少網紅在社交平台上載自己在UNIQLO（內地譯作優衣庫）試穿童裝的照片，展示「迫爆」身材。然而，成年人難以穿上童裝，只能出盡九牛二虎之力「夾硬」穿上，導致衣服變形，或將臉上的化妝品沾在衣服上。 事件引起網民熱議，認為即使每人都有穿衣自由，亦要講求公德心，更不解為何要刻意追求這種審美取向。

不少人在社交平台上晒出在UNIQLO試穿童裝的照片。（小紅書）

簡單而言，「BM風」就是穿着窄緊短身上衣、露出小蠻腰的女生。「BM風」源於意大利品牌Brandy Melville，該品牌不少上衣短小精緻，較為緊身，且全部衣服只有均碼，而BM的均碼相等於細碼。據BM的官網顯示，背心、短袖上衣等價格約80元至160元（人民幣，下同）不等，連身裙、長袖運動衫、針織衫等則要價170至280元不等。

Brandy Melville的官網顯示，背心、短袖上衣等價格約80元至160元人民幣不等。（Brandy Melville）

雖然價格尚可接受，但與UNIQLO童裝39元相比，後者顯然更加優惠。不少在網上曬出穿童裝照片的博主更坦言，UNIQLO童裝比成人款式便宜、好看，只需39元就可營造「BM風」的效果。不過，大多博主都試穿110、120號尺碼，而120號尺碼的建議穿着年齡是3、4歲。

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事實上，部分UNIQLO童裝的衣服尺碼不乏160號尺碼，的確可以滿足身材比較矮小的成人穿着。UNIQLO的工作人員表示，為了讓身材嬌小的女生購買，該店早已推出160號尺碼的童裝，但今年春季新品上市後，不少女性顧客都試穿童裝，「有170厘米身高的女生拿120號碼的童裝去試衣間，直接把衣服撐大了，衣服只能報廢處理」。

據報，上海UNIQLO目前未有禁止成人試穿童裝。位於北京朝陽合生匯的UNIQLO，則有店員在顧客試穿淺色衣服和童裝前做檢查和提醒，若試穿後衣服沾上化妝品，顧客就需要購買。目前，上海、成都等地的UNIQLO仍有成人試穿童裝。有工作人員表示，看到成人試穿童裝時，會建議對方更換較大尺碼的衣服試穿，但也有店員表示不敢提醒，怕被投訴。

對於衣服因試穿變形後如何處理，上海UNIQLO門店的工作人員稱，損毀的衣服只能直接廢棄；北京門店的工作人員則稱，平均每天都有10至20件衣服因為不當試穿而損壞，店方只能將其歸入特價瑕疵區，低價出售。對此，UNIQLO一名公關人員昨日（3日）稱，此事已同步品牌方，具體情況需要查核情況，仍在等待反饋。

（上觀新聞／紅星新聞／新京報）