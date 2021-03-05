上海肯德基設「食物銀行」關照有需要者　卻引來大叔大媽推搡哄搶

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-05 20:54

上海楊浦區一間肯德基周四（4日）在街道辦指導下設置「食物銀行」，免費提供餘量食品給有需要的人，並存放食物於「自取冰箱」。然而店家的善心之舉卻引發一陣哄搶，一些大叔大媽不約而同地到場推搡瘋奪食物，讓一旁的店員也直接看呆。 事件被揭發後引起網民廣泛批評，活動推行單位殷行街道工作人員事後表示，已採取措施整改。

據了解，該「食物銀行」是一項公益行動，為的是關照年紀大、失獨的家庭，提供的食品包括原味雞、辣味雞翼、雞塊等，包裝上還會標明有效日期，有需要的民眾每天上午11時後可到場自行領取。

然而網傳影像可見，免費食品還未放穩，數以十計的大叔大媽們便一窩蜂地上前推搡哄搶免費食品，不一會兒就一掃而光，期間現場一片混亂，有人差點摔倒在地，更有食品掉在地上，結果讓食品沒送到真正有需要者的手上時已被浪費掉。

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事件引發網民廣泛批評，更一度上了微博熱搜。有網民建議不應白天放免費食物，因為大媽大爺都很閒，「半夜放還差不多」，也有不少人諷刺他們的行為，「貪起小便宜來老來勁的」、「大媽這身體槓槓的，坐公交就不要道德綁架了」、「這會腰不酸了，腿不疼了」、「佔便宜這件事上中國人從來沒輸過」。另外，也有人建議應換種方式行善，例如引入報名制，「第一天登記，第二天來排隊拿，否則沒有」。

對此，活動推行單位殷行街道工作人員表示，哄搶可能是因為居民太過熱情，目前已和肯德基溝通採取措施，又指工作人員會加強維持秩序，後續考慮實行網上預約等方法。

（綜合報道）