因噪音擾民險被潑尿　甘肅30名大媽換戴無線耳機跳「靜音廣場舞」

有關廣場舞音樂聲音太大擾民的衝突與投訴不時出現，近日在甘肅蘭州卻出現這樣一幕：三十多位「乖」大媽戴上無線耳機，跳起「靜音模式」的廣場舞，得到周圍居民、執法人員還有網民的一致點讚。

張掖路步行街的「靜音模式」廣場舞。（騰訊網）

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張掖路步行街是蘭州重要的商業街區，每日吸引大量市民、遊客。廣場舞作為舞蹈藝術中最「龐大」的系統，早已融入這片街區。據了解，這裏有9個廣場舞團隊，約600人，每個團隊每天準時出現，各自播放音樂，聲音較大，有噪音擾民的情況發生。

對此，當局曾發出相關材料並進行耐心勸導，其中一批廣場舞大媽表示支持當局工作，自願添置無線耳機，跳起「無聲」廣場舞。據了解，每個無線耳機價值約120元人民幣。

廣場舞領隊劉女士介紹，她所屬的舞蹈隊在這有十幾年，曾經晚上跳廣場舞時，險些遭到附近民眾潑尿。「張掖路位置比較特殊，有辦公樓、賓館、住宅等，的確聲音開大了，擾民不好」。

劉女士表示，隊友們戴上耳機跳舞後，反應普遍較好，也並未影響大家跳舞時的節奏、整齊度等。「耳機可以調節音量，聲音可以比音響還大一點，戴上耳機後誰也不影響誰，我們感覺戴上耳機跳挺好」。她希望這種模式在全國甚至全世界推廣。

廣場舞擾民現象時有出現。（視覺中國）

對於劉女士和隊友們的「無聲」廣場舞，附近居民及執法人員紛紛表示讚賞，亦獲得不少網民好評：

乖了好多。 滿足了自己的個人愛好，也避免了擾民投訴，挺好的。 挺好的，既可以自由的舞蹈，又不損害別人利益。 本來就該這樣，不能因為自己鍛煉身體讓其他人為噪音買單。也希望廣場舞不要去擠佔籃球場，公共通道。和諧社會靠大家自覺。 大霧天，廣場舞。這不是《寂靜嶺》大媽無臉護士版嘛。

（綜合報道）