新冠肺炎｜肛拭子採樣爭議不斷　胡錫進：適用範圍非常有限

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 18:38

1月23日，「新冠核酸檢測為何增加肛拭子採樣」的話題登上微博熱搜榜，引網民熱議。隨後，有關肛拭子採樣的話題在國際社會上亦引起廣泛關注，有外媒曾報道指肛拭子檢測是「侵犯人權」和「有損尊嚴」。 近日，《環球時報》總編輯胡錫進表示，肛拭子適用範圍非常有限，無論對中國人還是外國人。

胡錫進稱，肛拭子適用範圍非常有限，無論對中國人還是外國人。（網上圖片）

胡錫進稱，一般的中國人不會願意接受肛拭子採樣，但如果一個人已經感染新冠肺炎，住在醫院裡尋求康復，而且需要確認康復的實現，或者一個人是確診患者的密切接觸者，處在隔離中，他需要放心地回歸正常生活，那麼肛拭子對他來說就比較容易接受了。

胡錫進指，肛拭子的適用範圍應當是非常有限的，不應被用來進行普通的感染排除性篩查，無論對中國人還是外國人，這個道理都應適用。

肛拭子採樣：派發一根獨立包裝細棉花棒和收集管。（微博圖片）

根據國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒肺炎實驗室檢測技術指南》，肛拭子採樣方式是，用消毒棉拭子輕輕插入肛門3～5cm，再輕輕旋轉拔出，立即放入含有3～5ml病毒保存液的15ml外螺旋蓋採樣管中，棄去尾部，旋緊管蓋。

據早前報道，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾介紹指，一些無症狀感染者或輕症感染者，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到。而通過研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

（鳳凰網）