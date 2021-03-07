網傳機長與乘務長爭執互毆　東海航空今致歉：涉事者已停工

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-07 18:31

網傳東海航空一機長和乘務長，上月中在航班飛行時發生爭執互毆，兩人分別骨折及門牙斷裂。 東海航空今日（7日）就事件致歉，並稱涉事人員事後已即時停工，公司目前正全面開展安全整頓。

網傳消息指，上月20日，由南通飛往西安的東海航空DZ6297航班，頭等艙女乘務長與另一區域男乘務長私自調換工作區域。在飛機落地西安前50分鐘，一位頭等艙旅客要如廁，由於機長在廁所內，於是讓旅客返回座位等候。

網傳消息指，東海航空一機長和乘務長在航班飛行時發生爭執互毆。（微博）

惟該旅客並未理會，機長如廁後發現旅客一直站立等候，於是以男乘務長工作未到位、影響飛行安全作出訓斥，隨後雙方發生互毆。機長先動手將乘務長手部打至骨折，乘務長將機長門牙打斷半顆。飛機落地西安後，機長下令兩名私自調換工作區域的乘務長自行買機票返回深圳，未繼續與自己同航班飛行。

事件在網上引起熱議。微信公眾號「民航論壇」今日發布事件最新進展情況稱，互毆事件發生後，東海航空即時停止兩名涉事人員的航班，後續重新調配人員，執行後續航班；深圳民航管理單位已約談東海航空；東海航空已對涉事人員作出暫停飛處理；東海航空正配合西安民航管理單位接受調查。

「民航論壇」發布事件的最新進展情況。

對此，東海航空客服人員表示，打架鬥毆性質嚴重，但目前未有接到任何有關該事件的反饋及相關消息，並透露南通飛往西安的航線已經取消，但具體原因尚不清楚。

知情人士透露，涉事人員事發當日已返回深圳接受調查，東海航空即時將情況上報予民航深圳安全監督管理局，後者約談和整頓東海航空，然後再呈報予民航中南地區管理局。

事發距今已半個月，但東海航空尚未對外公布調查結果一事。知情人士解釋，按照相關規定，安全事件發生後，航空公司會先在內部形成處理結果，然後再上報民航局，通過後才能下發處理結果。若民航局覺得處理不到位，涉事航空公司則需繼續反思整頓。

事實上，東海航空3年前曾因飛行安全引起大眾關注。2018年7月，東海航空機長陳某執飛DZ6286、DZ6206次航班時，濫用機長職權、不聽他人勸阻，飛行期間擅自讓其妻進入駕駛艙。最終，陳某被處以停飛半年、取消教員資質、罰款1.2萬人民幣的處罰；當班副機長、乘務長、安全員等人被處以停飛、罰款等。

深圳東海航空有限公司成立於2002年11月，是國內首家民營中外合資貨運航空公司，2004年將主營基地遷至深圳寶安國際機場。2006年9月19日，東海航空完成首航。從2014年起，東海航空主營以深圳寶安國際機場為基地的客運航線。

（新時報／民航論壇）