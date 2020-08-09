一日兩宗｜東航客機故障緊急備降西安　深航客機驟降近6千米折返

周日（9日）晚上7時左右，一架從成都飛往北京的東航MU5274次航班，因「機械故障」緊急備降西安。 這是內地同日第二度有航班飛行時發生機械故障。9日早上，深圳航空一架客機在飛行途中亦因「機械故障」，在兩分鐘內急降近6千米，更一度發出7700緊急代碼。值得注意是，涉事深圳航空客機與晚上東航備降客機皆是空中巴士A330型客機。

綜合內媒報道，原定下午5時47分從成都出發飛往北京的東航MU5274次航班，在晚上6時10分左右，從最高高度8869米開始下降，晚上7時左右在西安降落，備降原因為「航空公司機械故障」，飛機機型為空客A330-243E。

有乘客受訪表示，機艙內乘客情緒基本穩定。（封面視頻）

在航班備降過程中，機上一名謝姓乘客透過機上無線網絡受訪稱，空中乘務員向他們表示「飛機有點故障，機長綜合評估準備降落西安，不會有危險」，而乘客們則「基本情緒穩定，大多是看熱鬧的狀態」。飛機落地後，機艙裏有乘客鼓掌。

晚上7時25分，乘務員通知所有乘客下機，並搭穿梭巴士換乘另一航班，上述謝姓乘客表示，他乘搭穿梭巴士時看到，疑似有工作人員在故障飛機的尾部進行修理。新航班預計晚上8時從西安咸陽機場起飛，晚9時51分抵達首都機場。

客機在桂林上空折返深圳寶安機場。（21世紀經濟報道）

據稍早前報道，深圳航空ZH9209客機同日早上亦在飛行途中出現緊急情況，在兩分鐘內急降近6千米。該架深航客機於早上7時32分起飛，原定由深圳飛往西安，從深圳寶安機場起飛約25分鐘後，在2分鐘內發生高度驟降情況，客機從高空9297米驟降至3733米。客機發出7700緊急代碼，並在桂林上空折返深圳寶安機場。

其後客機將緊急代碼轉為普通代碼，表明客機的緊急情況已獲控制。客機於早上9時13分抵達寶安機場，落地後機組人員及乘客均無人員受傷，但有旅客因經歷數千米驟降而受驚。央視報道指，返航途中客機由機組人員正常控制飛機。深圳航空稱該航班因為「機械故障」返航，故障原因還在進一步調查當中，並安排其他航班運送涉事航班旅客。涉事客機是空中巴士A330型客機，機齡逾2年。

有業內人士表示，7700為客機應答機代碼，當客機遇緊急情況，如機械故障、乘客需急救等時，將對外發送該代碼，以供空管人員特別對待。而從深航客機發生高度驟降的情況看，該人士分析，座艙失壓、玻璃出現裂痕等都會導致客機高度變化，通過在短期內下降高度，以確保飛機機體和乘客安全。

（綜合報道）