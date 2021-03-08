網傳江門禽畜市場販賣盜貓　數百貓隻被關入籠　有貓咪受驚嚇死亡

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-08 17:58

內地網絡傳出，廣東省江門市有禽畜市場販賣大量被盜貓隻，指這些貓隻即將被宰殺。網民指出，有數百貓咪被關在籠中，甚至「貓貓們已經開始陸續應激死亡」。 事件引發內地動保人士關注，有前往當地營救貓咪的義工向《香港01》表示，周日（7日）的營救工作進展得十分艱難，指商家態度蠻橫，甚至出手打人，當地政府的處理態度亦一度很消極。 上述義工指出，由於事件在網上影響太大，政府周一（8日）已經較為重視，提供的貓咪安置點也很安全；目前，義工組織正與江門當地政府展開進一步協商，希望接手相關工作。

據悉，「應激死亡」是指在變換環境後引起應激反應致死。由於貓是一種情緒非常敏感的動物，因此在發生應激反應後可能產生許多不適，例如脫毛、尿頻、尿閉、腹瀉、傳染性腹膜炎等，嚴重者會猝死。

目前貓咪四散，義工正在與當地政府商量接手有關工作。（受訪者提供）

到現場營救貓咪的義工「除了草莓鬆餅」周日（7日）下午在微博表示，由於販賣貓咪的商戶「不講道理」，不僅打人、言語辱罵義工，甚至要求義工賠償損失，且他們根本就不怕相關部門檢查，許多義工雖然已經精力透支，卻遲遲不肯離開。

該義工指出，防疫檢查人員到場後，竟然拿消毒水直接噴那些已經很久沒吃東西、甚至可能生病的貓咪，隨後表示貓咪狀況正常，沒有發現問題。而巡警和市場人員還阻攔義工離去，稱要等候相關部門處理，質問「是要把人跟貓都餓死在裏面嗎？」

有網民爆料指，貓咪們陸續開始「應激死亡」。（微博截圖）

當局：已營救235隻貓 健康狀況良好

江門市蓬江區政府周日（7日）通報稱，日前接獲群眾網上反映，遠匯禽畜交易市場有被盜貓隻交易。當局已對這些貓隻進行查扣，另選地方妥善養護並進行檢疫，正對貓隻來源開展核查。

及至周一（8日），蓬江區政府再次通報稱，在愛貓義工的共同協作下，蓬江區相關部門已經把遠匯禽畜交易市場235隻貓轉移到臨時養護點，安排2人全日駐點飼養貓隻，同時安排專業獸醫對貓隻檢查，目前總體健康情況良好。

義工與當地政府周日（7日）晚間已營救出部分貓咪。（受訪者提供）

對於當局說法，在當地營救貓咪的義工卻有不同意見。參與營救的義工「@羊小山」在微博表示，政府所說的235隻是「謊言」，因為據她了解，截至8日下午1時許，義工們還在到處求籠子，因為貓貓們層層疊疊縮成一堆，每個籠子中有許多隻，根本沒有人去清點，也沒法數得清楚。

她接受《香港01》記者訪問表示，自己今日還未去到現場，但據她昨日晚間在現場的了解，雖然部分猫咪已暫時被轉移安置，但義工只能少量喂食。且市場內的商舖還有貓隻待營救，卻無人開門、無人協助徹查，無法獲知剩下的貓咪是否成功被轉移。她亦證實，義工昨日在現場時，曾一度被市場和巡警聯合「軟禁」。

義工「除了草莓鬆餅」則向《香港01》記者表示，周一（8日）下午，他們在為貓咪分籠時，貓咪四散逃跑，「都藏在樓裏了，要抓回來」，目前義工們還在商量對策。她並證實有多隻貓咪死亡，還有貓咪染上貓瘟。