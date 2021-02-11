貓之國︱中國人養逾4千萬寵物貓　最愛貓咪竟非英短、美短名種？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-11 16:47

不少人視養寵物為夢想，養貓成為「鏟屎官」的人更是愈來愈多。內地《網易新聞》上月底就公布一項關於中國人養貓的報告，就品種、年齡、性格、來源等深入調查，當中發現最受歡迎的並非英短、美短等名種貓，而是中華田園貓之一的「橘貓」。

最受歡迎的是中華田園貓之一的「橘貓」。（視覺中國）

報告顯示，受訪者中最多人養飼橘貓，有21.9%，其餘依次為狸花貓、英短藍貓、中華田園貓、美國短毛貓、英短銀漸層貓等，而中華田園貓中以橘貓、狸花貓、三色貓最受歡迎。受訪者養飼的貓大部分都年滿1歲，33.3%的貓年齡介乎2至5歲，當中有2.9%已年滿10歲以上。

近年，內地鼓吹「領養代替購買」，受訪者飼養的貓主要是向他人索要或他人贈送得來，其次為寵物店購買、在路邊或愛心機構領養等。

大部分人都認為貓性格高冷，不易親近。但據調查所得，絕大多數能與人類生活的貓都是熱情、不怕人，當中59.1%的貓性格熱情、喜愛玩耍，41.2%的貓好動、精力旺盛；安靜高冷、膽小敏感則分別佔比25.9%、19.2%。

養寵物不應該是一時衝動，更是一生承諾。在本次調查中，超過一半的受訪者已將貓當成自己的親生孩子，超過30%的受訪者將貓當作是親人和朋友，而有1.7%的人更將貓當成是戀人。同時，為貓命名以體態、水果或食物是最為常見，比如「阿肥」、「咖啡」等。

除了照顧起居飲食，主人更要花時間陪伴寵物。報告顯示，大部分受訪者每日平均有半小時至1小時陪伴貓咪，佔比40.1%，其中自由工作者和家庭主婦／主夫每日陪伴貓咪超過2小時。此外，有伴侶的受訪者更傾向於飼養2隻或以上的貓，單身人士則大多飼養一隻貓，佔比71.3%。

主人付出時間精力，更要付出金錢。調查指出，每月養貓的飲食支出大多約150至300元（人民幣，下同），佔比41.6%；玩具年支出主要是200元以內，佔比48.8%；服飾總支出200元以內佔42.2%，46.4%的受訪者並無此方面支出；醫療總支出1000元以下，以及1000至4000元以內均佔36.8%。

除此之外，調查亦訪問了貓咪的奇怪癖好，當中佔比100%的是「膠袋」，具體為撕爛膠袋、舔膠袋、走入袋中或用頭頂着到處跑；其餘則為「幫其他貓埋屎」、「觀看主人如廁大便」、「與主人同床睡覺」、「爬窗簾」、「聞臭襪」、「飲廁所水」等等。

根據《2019中國寵物行業白皮書》數據顯示，2019年全國城鎮養寵（犬貓）主人達6120萬人，全國城鎮寵物貓狗數量達到9915萬隻，比2018年增長766萬隻。從各寵物類型佔比顯示，貓狗為主流寵物類型，佔比分別為43.1%及54.4%，當中寵物貓的數量為4412萬隻，比2018年增長8.6%，增幅遠超寵物犬。

（綜合報道）