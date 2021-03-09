四川男患嚴重手汗症　曾令「手機入水」並因病失業

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-09 22:12

人有手汗是稀鬆平常的事，但可曾想過有人手上的汗水多到甚至能讓手機「入水」？四川成都22歲男子小張對此深有體會。他從小就發現自己比別人手汗多，更曾因弄髒工廠的電子零件而失去工作，直至後來才知自己患有嚴重的手汗症。小張上月接受手術，並在上周回醫院拆線，並打算開始找工作，迎接新生活。

小張從小就發現自己比其他同學雙手出汗多，寫字期間能弄濕作業本甚至是試卷，導致字體也被弄花，結果屢屢被老師責罵。起初他不以為然，認為自己只是比別人出汗較多，惟成年後雙手一直「濕噠噠」令他非常尷尬，不但不敢和人握手，影響正常的社交生活，還極容易弄髒物品，上班時連打卡也不能順利進行。某次，他在玩手機期間甚至因為手汗太多，導致手機進水弄壞。

不過最大的影響還是要數到工作。此前，小張在一間電子廠打工，由於雙手經常出汗，結果他把設備零件弄濕、弄髒，導致老闆非常不悅，繼而將他解聘。小張最後下定決心，於2月19日在溫江區人民醫院接受了單孔胸腔鏡下雙側胸交感神經鏈（T3、T4）切斷術，並在上周三（3日）回醫院拆線，希望從此告別手汗帶來的不便。

手汗症是源於交感神經過度興奮引起汗腺過度分泌，因此手術部位是在胸部。（紅星新聞）

該院胸心外科主任杜仕建表示，其實手汗症不算罕見病，每100個人中就有2個人有汗多的問題，只是大部分程度較輕，對生活、工作不構成影響。不過，如果是重度患者，手上的汗液便會匯聚成滴。據悉，香港知名男歌手古巨基就曾自曝患有手汗症，導致握壞了3個天價麥克風。

杜仕建續指，中重度的原發性手汗症通常需要接受治療，而手術是長期有效的治療方式。t對於雙手出汗卻要到胸心外科就診，他解釋是因為手汗症是源於交感神經過度興奮引起汗腺過度分泌，因此手術部位不在手上，而在胸部，冀透過切斷胸交感神經鏈，阻斷隨神經分布到上肢支配皮膚汗腺的節後纖維，從而達到治療目的。

（紅星新聞）