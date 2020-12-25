廣西婦遭秤桿扎傷後未為意　染罕見病菌險死

廣西北海市一名62歲吳姓女子不慎被秤桿扎傷，惟她事後未加以為意，結果染上可致命的罕見病菌「產氣莢膜梭菌」，一度病危住進深切治療部（ICU），幸在歷經多次大手術、3個月的治療後，吳女近日逐漸痊癒，逃出鬼門關。

9月15日，吳女準備騎車去賣菜，結果不慎摔倒，導致大腿根部被車上的秤桿尖部扎到。雖然稍微出了點血，但由於扎得不深，吳女並未太在意，只是在家簡單包紮了事。詎料數日後她左腿逐漸開始紅腫，並出現脹痛，經就診後傷情亦未見好轉，反而持續加重。

9月28日，全身發熱、病情危急的吳女急診轉入北海市人民醫院，經診斷，其左側髂腰部、左臀部、左大腿以及左小腿腫脹，皮下組織、深筋膜及肌肉現大量壞死組織，更局部皮膚壞疽。該院副院長、骨科專家羅世興博士見狀決定當即進行急症手術，徹底清除吳女傷口內的積氣和壞死組織，再送她到重症醫學科進一步治療。

吳女歷經多次大手術、3個月的治療後逐漸痊癒。 （南國早報）

10月底，吳女又先後做了2次創面修復手術及多次清創小手術，終於逐漸痊癒，至周四（24日）順利辦理了出院手續。

據羅世興介紹，吳女本身患有糖尿病，其傷口感染了產氣莢膜梭菌，是梭狀芽孢桿菌中的一種。他解釋，該病菌雖然罕見，但極其嚴重、可能致命，耽誤治療的話很可能導致膿毒血症和全身內臟器官損害，因此民眾特別是糖尿病患者，一旦出現急性感染、傷口破損等，務必及時就醫。

（南國早報）