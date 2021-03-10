內地男20多歲便被迫娶殘障女　洞房夜寧睡陽台　結局暖哭無數網友

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-10 13:18

現代人愈來愈晚婚，看在不少做父母的眼裡，一定是非常著急，常常會對子女「催婚」。大陸一名20多歲的男子，才剛大學畢業就被家裡催婚，甚至還幫他物色對象，回到老家就直接結婚。新婚當天，男子氣得睡在陽台，隔天得知真相後，卻讓他悲慟萬分。

洞房夜寧睡陽台 知真相後心痛自責 點圖閱讀原文全文▼▼▼

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根據《網易新聞》報道，小趙（化名）表示，大學剛畢業的他，收拾好行李回老家，沒想到一回到家中，母親就逼他娶妻結婚，甚至幫他找好結婚對象，要他趕緊準備。小趙說，當時聽到母親的說法整個人超傻眼，事後更得知對方還是個瘸子，讓他無法接受，不料母親竟以性命相逼，迫於無奈之下只好娶了對方。

洞房花燭夜當天，小趙寧可睡陽台，也不願和對方睡同一張床，沒想到隔天早上醒來後，女方在床單弄了些血，還對小趙說，「你可以提離婚，但現在不行」，當時小趙看到對方嘴臉，覺得她十分卑鄙且嫌棄女方堅持離婚，沒想到對方卻跪下來哀求，小趙見狀反而懵了。 隨後女子表示，「無論如何請等一段時間，要不然你父親的病就沒有錢治病了」，小趙才因此知道背後真相，原來是父親病重沒錢醫治，母親才會幫他找了一個有錢的老婆，加上女方有跛腳，家人擔心她嫁不出來，因此同意這門婚事，女方父親更承諾，「只要完婚了就願意出錢幫親家治病」。

得知真相的小趙立刻到醫院探視父親，他表示自己大學4年很少回家，誤以為父母身體都很健康，現在得知真相後，除了十分自責，也感受到妻子的用心，並承諾「我再也不會跟妳提出離婚了，以後就和我一起好好生活吧，我會好好的對待妳的」。

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