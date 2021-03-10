多名老人自稱「神醫」招搖撞騙　台詞一式一樣宣稱違背祖訓獻藥方

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-10 15:50

近日，網上流傳不少「神醫宇宙」影片，只見片中老人都宣稱自己能醫百病，並稱最後作出違背祖宗的決定獻藥方。其中，一位名為張文榮的醫生，更在不同的影片中，分別宣稱從曾祖父開始，一家幾代專門治療一體多病、腰間盤突出、腸胃病、心臟病等多種病症。 北京鶴年堂中醫醫院昨日（9日）發布聲明，強調張文榮所有宣傳廣告資料與醫院無關，並免去其榮譽院長職務。

有網民整理近40位神醫的影片，只見他們都用同一套劇本和台詞，以「最後作出了一個違背祖宗的決定」的話術兜售所謂的祖傳秘方。

在張文榮的影片中，只見他宣稱「從我曾祖父開始，一直到我這4代人，專門治療一體多病」、「從我曾祖父開始，一直到我這5代人，專門治療腰突病」等相同的話術，張文榮宣稱專治的病症還包括腸胃病、眼疾、心臟病、腦血栓、中風偏癱、風濕骨病等。

張文榮為北京鶴年堂中醫醫院的坐診醫生。該醫院官方網站顯示，張文榮為名譽院長、副主任醫師，「臨床近50年，師從中醫醫師，針藥並用」，並治療神經外科、心腦血管科、消化道科、骨科、婦科、男科常見病、疑難雜病等多種疾病。

北京鶴年堂中醫醫院免去張文榮的榮譽院長職務。（北京鶴年堂中醫醫院）

該院工作人員表示，張文榮每周二上午和周六下午都會在醫院坐診，但從昨日起到下周一（15日）暫時停診，具體原因不清楚。他透露，張文榮治療的疾病比較綜合，比較全面，每次坐診時患者都比較多，單計上午能有20多人。至於網傳的「神醫宇宙」影片，工作人員則稱不清楚，「這是他個人意願，個人行為，與醫院無關」。

北京鶴年堂中醫醫院的聲明指出，張文榮為醫院的出診醫生，院方最近接到部分患者反映，有不法製藥廠商和倒賣藥商個人，非法打着北京鶴年堂中醫醫院的旗號，並冒用張文榮的肖像、電視講座、從醫經歷等名義，利用網絡和個人微信及QQ為不知情的民眾診病、開方，兜售藥品等。

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院方嚴正聲明，上述虛假廣告信息，均與北京鶴年堂中醫醫院及張文榮無關，重申所有診病、開方等均在院內診室經醫師臨床確診後進行，而張文榮只會診症開方，不以個人名義賣藥。

事件引起大眾關注，官媒《新華社》本月初亦發文要求「神醫」必須消失，並指所謂的「神醫」只是一群在按劇本演戲的演員，賣假藥賺錢才是他們真正目的，消費者不但錢財被騙，疾病治療也被耽誤。

文章指，在監管部門的打擊下，近年部分「神醫」從電視台的養生類節目中消失，卻又轉戰到其他網上影視平台繼續招搖撞騙。除了監管部門必須依法嚴懲，網上影視平台也要切實履行好責任，絕不能給「神醫騙局」新的可乘之機。

（新華社／澎湃新聞）