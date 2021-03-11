四川靚仔交警「雪雕」照爆紅　4千米雨雪高原執勤一天休息數小時

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-11 14:54

3月5日起，四川省甘孜州折多山路段突降大雪，並持續多日，路邊積雪深度一度達到逾40厘米。今年24歲的藏族交警白瑪木洛，在大雪天氣中執勤時，身上布滿積雪變成「雪雕」的照片在網絡流傳後，引起大量關注。內地多間官媒，包括央視新聞、人民日報都對事件進行了報道，其俊朗的外表更引來不少網民激讚，「果然長得帥的人都有一顆愛崗敬業的責任心」。 周二（9日），白瑪木洛在接受《紅星新聞》訪問時表示，自己從小就有警察夢，能在折多山上守望家鄉，追逐夢想，是一件幸運而快樂的事。他還說，自己只是甘孜警隊中一名普通交警，會繼續和戰友在甘孜為大家保駕護航，「風裡雨裡，我們在折多山守護你」。 他在訪問期間還即席高歌了《康定情歌》：「跑馬溜溜的山上，一朵溜溜的雲喲。 端端溜溜的照在，康定溜溜的城喲。 月亮彎彎，康定溜溜的城喲。」

+ 5 + 5 + 5

白瑪木洛出生於折多山下的康定市塔公縣，家中還有一名從事經商行業的哥哥。2018年8月，白瑪木洛加入甘孜警隊。2019年1月，他到了折多山警務站。今年春節過後，白瑪木洛就上山執勤，至今已有半個多月沒有下過山。

據了解，折多山交通管理警務站海拔高度4298米，是中國海拔最高、條件最苦的交通警務站，當地一年中有八九個月都在下雪，有時六七月份也會下雪。折多山警務站一共有9名民、輔警，共計要負責上百公里的國、省、鄉村道，早出晚歸。要是遇到節假日和雨雪天氣，一天只能休息幾個小時也十分常見。

「不少網民打電話向自己致敬、表白」

關於走紅網絡的「雪雕」照，白瑪木洛說，照片是同事拍攝的，當天執勤到凌晨2時，翌日睡醒之後在同事的提醒下才知道自己的照片走紅。「這場雪算是從去年以來特別大的一場，當時路上積雪比較多，我忙著指揮交通，也沒有註意到被拍」。白瑪木洛稱，照片走紅後，有不少媒體打電話給自己，也有不少網民打電話向自己致敬、表白，會有一些耽誤工作，「我也有我的職責和工作，電話太多耽誤我日常上班。我忙著接電話，戰友們幹的活就更多，我們就沒有辦法給來往的駕駛員提供更好的服務」。

白瑪木洛稱，這張照片的背後，是同在折多山冒雪執勤奮戰的戰友們勸返、除雪、掛鍊、疏導，兩天一夜鏖戰高原風雪的縮影，凍成「雪雕」的自己只是其中的一人。在甘孜州還有很多交警，這張照片不僅代表他個人，也代表了常年在環境惡劣的高海拔地區工作的交警們。

由於尚未結婚，休假時，白瑪木洛會回家陪陪家人、以及和朋友們聚會，聽歌跳舞，仰著臉拍照。在談及未來時，白瑪木洛表示，自己不會離開，會繼續和戰友在甘孜為大家保駕護航。

（紅星新聞）