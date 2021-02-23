四川4歲藏族女孩小卓瑪網絡走紅　網民直呼：「她的眼裡有星星」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-23 14:31

繼丁真之後，再有一名藏族小女孩以「清澈的雙眸、純真的笑臉」為由，走進大眾的視野。 今年4歲的普布卓瑪（下稱「小卓瑪」），來自四川省甘孜藏族自治州德格縣馬尼干戈鎮。近日，一條「4歲小女孩站在雪地裡微笑」的短片，在網上流傳並走紅。短片中，小卓瑪身穿羊皮襖，她圓圓的眼睛、胖嘟嘟的臉蛋，還有純真的笑臉，讓不少網民都直呼「想抱抱」、「她的眼裡有星星」。

據了解，小卓瑪與爸爸、媽媽、哥哥和妹妹共同居住在當地一個村落，爸爸媽媽平時照顧家中的40幾頭犛牛，小卓瑪則喜歡唱歌跳舞，一家人其樂融融。小卓瑪的爸爸細落表示，在牧場放牧的他們對網紅沒有什麼概念、看手機的時間不是很多，對早前走紅的丁真亦都不甚了解，今次小卓瑪的意外走紅，亦是由當地媒體中心工作人員告知。

事緣於今年年初一，細落的弟弟帶小卓瑪出去玩耍時，在家附近的公路邊為小卓瑪拍攝了幾段短片，並在網絡發布。

短片一經發布，小卓瑪就收穫了一眾粉絲：

「可愛，雙眼皮長睫毛」。 「好可愛啊，雪地之花」。 「這種純真美麗的面孔我無法抗拒」。 「一個純真的笑容，希望以後不被世俗毀掉」。 「小寶貝真的太治癒了，心都要化」

細落表示，小卓瑪直到現在還沒有到過縣城，所以對手機以及外面的許多事物都不知道。平時他們在放牧時，小卓瑪最愛和村里的小朋友們一起玩耍，唱歌、跳舞、騎馬，吃家鄉的特色食物。

細落還稱，在小卓瑪未走紅之前，他們打算今年9月讓孩子讀幼兒園。如今，小卓瑪走紅網絡，家人的初心沒變，還是計劃讓她在9月進校園。

對於網民的關注細落表示感謝，他還代表小卓瑪歡迎大家到當地玩耍。

同場加映｜四川藏族「甜野男孩」丁真一夜爆紅（點擊睇大圖）

+ 5 + 5 + 5

（紅星新聞）