專挑美人用口接濃痰　明朝變態權貴發明了人肉痰罐「香唾盂」？

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-03-12 07:45

古代富貴人家有不少變態行為，世傳明朝權臣嚴嵩的兒子嚴世蕃會挑選年輕貌美的奴婢，令她們終日跪在房中伺候，當聽到他咳嗽時就得立刻張開櫻桃小口，以接住他吐出來的濃痰。 究竟嚴世蕃是否真的發明出這種「人肉痰罐」？「人肉痰罐」在中國古代又有沒有存在過？本文將為大家一一探討。

↓↓↓點圖放大看《大明風華》劇照↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

翻查古籍，嚴世蕃使用「人肉痰罐」的記載出現在明代著名作家馮夢龍的《古今譚概》中。《古今譚概》記載：「嚴世蕃吐唾，皆美婢以口承之。方發聲，婢口已巧就，謂曰『香唾盂』。」意思是嚴世蕃吐痰時，都讓美貌的婢女用口接住。他剛發出聲音，婢女的口已經巧妙地張開等著，稱之為「香唾盂」。

傳說嚴世蕃嚴世蕃吐痰時，都讓美貌的婢女用口接住。（網絡圖片）

嚴世蕃荒淫軼事多

馮夢龍（1574年－1646年）與嚴世蕃（1513年－1565年）的生活年代相距不遠，不過應該注意到，《古今譚概》一書的性質為輯錄各種遺聞瑣事、笑話、寓言等資料，以表達作者對社會現實的批判態度，因此當中關於「香唾盂」的記載只可當作參考，不可盡信。

嚴世蕃之父嚴嵩畫像，時人多稱嚴嵩為大宰相，嚴世蕃為小宰相。（網絡圖片）

其實除了「香唾盂」外，《古今譚概》還記載了嚴世蕃及其父親嚴嵩其他荒淫之事。例如父子二人的小便器都是用金銀鑄成婦人的模樣，婦人模樣的小便器還設有陰部，父子二人小便時以陰部承接尿液。

不過嚴世蕃之所以有這麼多不堪入目的傳聞，也有其歷史背景。嚴世蕃是大奸臣嚴嵩之子，最終被朝臣彈劾意圖發動叛變而遭處死。根據正史《明史》記載，嚴嵩妻子歐陽氏去世時，嚴世蕃回鄉守喪時「日縱淫樂於家」。

湯唯在《大明風華》超水準發揮神級演技！點圖看她的三分鐘哭戲↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

魏晉南北朝時期已有「人肉痰罐」

考察中國歷史，其實嚴世蕃絕非第一個使用「人肉痰罐」的人。據正史《晉書》記載，東晉的大臣謝安宴請前秦天王苻堅的侄子苻朗時，由於苻朗每事皆欲誇耀，吐痰時竟然是由他帶去的侍童跪在地上，張開嘴巴以口承接痰液，然後含著痰液出外，在座者看到這一幕均認為自己及不上苻朗。苻朗的做法與嚴世蕃的「香唾盂」非常相似。

此外，南宋趙與時的《賓退錄》也記載，謝安的侄孫謝景仁生性好整潔，府第乾淨美麗，每次要吐痰，就吐在身邊僕人的衣服上。這種做法雖然沒「香唾盂」般噁心，但在現代人看來仍然是不可接受。

在《典籍裏的中國》中，明代科學家宋應星的髮型備受爭議（點圖放大）：