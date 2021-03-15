精神病人點價值4萬元人民幣外賣收2千份食品　家人崩潰漏夜送朋友

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-15 12:41

據湖北省《楚天都市報》報道，一名精神病患者近日獨自在家時通過手機外賣平台點了40份外賣，花費達4萬餘元（人民幣，下同），先後收到近2000件各種美食，並堆滿了屋子。 為了避免浪費，該精神病患者的家人把這些美食送給保安、清潔工及親戚朋友。

已經送達的外賣金額近3萬6千元（點圖放大）：

報道指，汪女士患精神病有幾年時間，狀況好的時候生活基本能夠自理，春節前她剛從武漢市精神病院回家。13日上午，汪女士的家屬汪大媽外出辦事，汪女士從中午12時之後陸續在外賣平台下了40張訂單，包括蟹黃肉鬆吐司等140件2667元、烤羊腿54件1747元、烏雞湯等64件1935元等等。

起初外賣送來時，汪女士會開門簽收一些，後來外賣越送越多，汪女士感到害怕，便不再開門，也不接電話，於是有焦急的外賣員報警。汪大媽獲悉後趕回家，發現有一二十名外賣員在樓下等著，外賣員提著各種美食紛紛跟進屋來，而家裡已經堆滿外賣袋和紙箱。

汪女士下的訂單按件數算總共將近2000件，已經送達的外賣金額近3萬6千元。汪大媽立即取消了汪女士2張剛下的訂單及幾張尚未配送的訂單，取消的訂單共計近7千元，但是其他已經送達的訂單則無法取消。

家屬冀外賣平台設置預警功能

為了避免食物變質造成浪費，汪大媽提著這些外賣食物贈送給保安、清潔工及親戚朋友，一直忙碌到當日凌晨2時之後，直至跑不動了才作罷。在凌晨5時，又有另一名親友接著派送，剩下一些不方便贈送和來不及贈送的，只能銷毀。

汪大媽表示，這樣的事情估計全國都很罕見。她不指望能夠挽回多少損失，但想通過這件極端事例給外賣平台和店家提個醒，如果收到不合常理的訂單，應該打電話詢問，確認是不是真實需求，也希望外賣平台軟件設置預警提示功能，避免類似事件發生。