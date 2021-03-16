江西于都縣司法局副局長KTV內猥褻女子　僅行拘10天停職檢查

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-16 22:11

近日，來自浙江的龍女士爆料稱，她在江西贛州于都縣出差時，遭當地司法局副局長藍某某猥褻。 于都縣警方今日（16日）通報稱，涉事兩人在該縣工業園某私企內部KTV唱歌，期間藍某某猥褻龍女士。目前，藍某某已被依法行拘10日。據于都縣紀委通報稱，涉事者為該縣司法局副局長藍育堅，目前已對其作出停職檢查。

龍女士交代，自己於本月3日入職廣州某公司，5天後跟隨上司前往江西贛州于都縣出差，涉事KTV位於工廠內，該工廠與其任職的公司是同一個法人。她憶述，當晚在KTV內被藍育堅猥褻，對方將手伸入她的衣服內，再摸其胸部及私隱部位，公司幾位領導全程在旁，但沒有阻止。

翌日，龍女士以丈夫生病為由請假離開于都縣，並在微信向老闆提出請假，惟對方要求她複製一段離職文字再發送給他。龍女士提供截圖顯示，她發送「離職」消息後，老闆向其轉賬816元人民幣工資。

她又透露，事發時公司盧姓主管全程在旁，但並無制止。事後，對方責怪她穿着暴露，又讓她「不要放在心上，逢場作戲不要想太多」。

網傳藍育堅的圖片。（影片截圖）

龍女士稱，于都縣司法局人員昨日（15日）主動聯繫她，相關領導今日已赴廣州登門道歉。目前，她已接受道歉，將繼續等待調查結果，並要求司法局秉公辦理、公開道歉。

（封面新聞）