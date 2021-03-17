浙江嘉善縣兇殺案釀5死1傷　兇手身背債務被法院列為「老賴」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-17 22:04

浙江嘉興市嘉善縣上周六（13日）發生兇殺案，釀5死1傷，受害者均為一家人；警方同日在天津拘捕33歲男疑兇江某某。 有居民透露，事發前一日受害者家中傳出爭吵聲，且江某某曾多次到受害人家中要錢、鬧事。據了解，江某某因拖欠貸款未還，去年6月被法院列為「老賴」。嘉善縣政府新聞辦公室工作人員昨日（16日）稱，警方仍在調查，後續會將案件辦理情況統一對外公布。

江某某在天津落網。（新京報）

《新京報》報道，受害女子張艷雲（化名）居住於嘉善縣邊西北角的某小區，其他受害者包括張艷雲年近六旬的父母、七八十歲的祖父母，以及年僅8歲的女兒。知情人表示，張艷雲現處於離異狀態，與江某某相識多年。

居民透露，警方趕到現場後發現有一名生還者，應該是張艷雲的母親，後來被送院搶救。另據傳媒報道，當地宣傳部門工作人員稱，傷者仍在醫院深切治療部搶救。對此，警方未有證實消息。

有居民表示，案發前一日，張艷雲還在自家經營的小飯店工作，直至傍晚對方家中傳出爭吵聲，但他並未在意，「這畢竟是家務事，她家已經吵過好幾次架了，女方報警後民警也來調解過」。事發當日上午，張艷雲一直沒有去飯店開門，且飯店員工致電其家中電話卻一直無人接聽，直至上門尋人時發現門口有血跡，於是報警。

一名傷者由救護車送至醫院救治。（新京報）

此前，張艷雲一家居住在嘉善縣上官塘。直到去年，上官塘進行城中村拆遷改造，一家人才搬入涉事小區。上官塘的居民稱，張艷雲原有的房屋已拆遷，一家人戶口並不在同一個村莊，且有多個拆遷賠償房產，但此說法未獲進一步證實。

江某某為黑龍江雞西人。知情人介紹，江某某身材高大魁梧，身高約1.8米，體重約100公斤，脾氣比較暴躁，在嘉善生活多年，已婚且有孩子，2017年曾在當地經營一家餐館。

張艷雲的老宅房屋已被拆除，如今成一片廢墟。（新京報）

餐館前員工表示，該店主打東北菜，可能因為當地人吃不慣，餐館生意一直不好，後來還拖欠員工工資，員工陸續辭職。直到2018年，餐館向他人轉讓。他又透露，江某某之前非常有錢，注重打扮，冬天都身穿上千元人民幣的皮衣，但脾氣很大，此前因為打架被捕，留有案底。

據了解，江某某曾兩次因債務問題被訴，包括向銀行貸款後未能按期足額還款，以及因購買汽車不償還貸款被起訴至法院，敗訴後沒有自覺履行生效法律文書確定的義務。去年6月，法院向江某某發出限制消費令，同月底將他錄入最高人民法院失信被執行人名單庫。

（新京報）