河南漢「戴綠帽」後怒火中燒　竟夥同妻子殺情夫一家4口

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-13 21:28

河南鶴壁市女子李某娟早前出軌被丈夫劉某賓發現，後者怒火中燒下，竟產生殺害情夫陳某強的想法，而李非但沒有勸阻，反而一同作案。最終，陳某強連同妻子、母親及僅11個月大的二女兒一家4口慘被殺害。 案件已於鶴壁市法院一審判決，劉某賓及李某娟故意殺人罪成，分別被判處死刑及有期徒刑12年，並賠償死者家屬13.6萬餘元人民幣。事後死者家屬不服，提起上訴，要求判處李死刑，目前案件仍在審理中。

事發於去年初，經警方調查，劉某賓得知李某娟與陳某強發生過性關係後氣憤難平，於是萌生殺意。去年2月27日，他攜同新買的尖刀與妻子來到陳某強家中，將還在睡夢中的陳某強及其妻龐某妮、二女兒一起殺害。住在隔壁房間的陳母被驚動後趕緊起來查看，然而此時劉某賓已被怒火衝昏頭腦，遂將刀狠狠刺向陳母。結果，陳家全家僅剩在隔壁睡覺的大女兒因為未被發現而逃過一劫。

事後，由於從陳某強的家門口出現了一條血路，且陳家的小門還開着，發現此境的村民嚇得趕緊聯絡陳某強的叔叔，後者馬上來到現場，繼而揭發慘象。而正當警方介入作深入調查時，劉某賓主動報警稱自己與妻子殺了人，要投案自首。

案件於同年10月3日於鶴壁市法院開庭審理，庭審期間，劉某賓表示他與妻子不是共同犯罪，李某娟在其行兇期間有作出過阻攔。李的辯護律師也指出，其當事人在丈夫犯案中起輔助作用，屬從犯，加上事後又主動投案自首，故應從輕或減輕處罰。最終，劉某賓一審被判處死刑，李某娟則免於一死。

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