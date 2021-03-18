甘肅命案逃犯冒用他人身份潛逃23年　竟因病毒檢測揭穿雙面人生？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-18 16:25

為了解自己是否感染新冠肺炎，民眾都會接受病毒檢測。然而，新疆烏魯木齊霍城墾區一名男子，近日卻被發現在相隔逾千公里的兩地同日做病毒檢測。 原來，該男子是一名逃犯，多年來都冒用「王某龍」的身份生活。惟他未料到的是，王男竟與他在同一日做病毒檢測，最終引起警方注意，令其多年來的「雙面人生」被揭穿。

本月8日，霍城墾區某團在病毒檢測中，發現檢測點在讀取一名暫住人員「王某龍」的身份證信息時出現故障，多方調試無果，情況最終向當地派出所反映。翌日，「王某龍」病毒檢測結果顯示，同日他在霍城墾區及甘肅接受病毒檢測。

檢測點工作人員正讀取市民的身份信息。（新華社）

警方發現，「王某龍」正是本月初人口清查中的「疑點」人員，對方先聲稱遺失證件，當警員要求他到派出所作進一步調查時，對方又稱「找到」了身份證，但照片與本人樣貌存在差異。刑警大隊通過人像對比，最終發現「王某龍」與甘肅省岷縣公安局網上追逃命案逃犯盧某相似度極高。

經霍城墾區刑警與岷縣公安局反覆比對研判，最終確定「王某龍」為冒用他人身份信息的命案疑犯盧某。日前，盧某被押解回甘肅省岷縣。

據了解，盧某在1997年12月將同村村民刺傷致死後潛逃，與家鄉、家人完全斷絕聯繫；為了方便逃匿，他甚至將女兒寄養他人數年。去年12月31日，甘肅省岷縣警方再次追逃盧某。

盧某交代，王某龍是他在2016年打工認識的工友，在協助對方複印身份證時，他偷偷留下複印件，事後通過非法辦證渠道辦理假身份證。去年，盧某潛逃到霍城墾區，並盡量躲避一切與外界接觸的機會，未料王某龍與他在同一日接受病毒檢測，令其真正身份被揭穿。

（中新網）