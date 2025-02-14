數百名遊客受困南極　半數為中國人　有團體滯留2天多花20萬

2月5日，數百人因天氣原因無法乘機離開南極，滯留當地的消息持續引發關注。據了解，被迫滯留，滯留遊客中一大半是中國人。



2月11日，有中國遊客告訴內媒，因滯留南極兩天，其後續行程受到影響，「一行八人額外支出二十多萬元（人民幣，下同）」， 但也有同船遊客說，因為行程延誤，酒店預訂、預訂米其林餐廳、接送機服務等都無法退，但好在船上工作人員都迅速調整，服務很好。



去南極旅遊拍照是很多人一生的夢想。（網上圖片）

遊客馬北北初步算了下，他和朋友二人此次全程花費大概在50萬左右，滯留期間雖沒有額外花費，但還是感覺很虧，「原本7天6晚的行程硬生生被縮減成5天4晚，郵輪公司無法給我們延團期，也沒有給我們賠償。」

馬北北記得，當時已有不少同行的遊客開始鬧情緒，甚至想放棄這段旅行回國，但考慮到從蓬塔雷納斯回國要經歷三次轉機，改簽費將近3萬元一個人，最終大家還是堅持到第三天，成功飛進了南極，「大家都非常氣憤，要求郵輪公司給個說法，但當飛機真的落到南極大陸那一刻，全體團員還是鼓起了掌。」

內媒報道，此次滯留的主要是選擇「飛進飛出」南極的旅客，路線是從智利南端的蓬塔雷納斯乘機約2小時飛往南極喬治王島，再搭乘小型衝鋒舟登上銀海奮進號、麥哲倫探索號等豪華郵輪遊覽南極群島。 此行受影響的遊客最終滯留南極2天，現已全部於當地時間2月7日從喬治王島啟程返回。

「企鵝郵局」位於南極洲一座足球場大小的小島上，四周除了有數百隻企鵝，還兼具80周年紀念歷史遺址和博物館的功能，也是其中一個旅遊景點。（Twitter@AntarcticHT）

長期專業從事南北極探險旅行顧問的李女士指出，「飛進飛出」要比「船進船出」更受天氣影響，「這次是因為南極天上雲太多，一直等不到合適的窗口，導致飛機飛不進來（南極），也無法從南極起飛」，她解釋，近期南極雲霧天氣較多，此次滯留南極的都是選擇坐飛機進入南極的遊客，而選擇坐船的遊客並未受到影響。

從事南北極旅遊7年多的體驗師樊先生介紹，因天氣原因導致遊客滯留南極的情況並不罕見，一般是大霧導致機場能見度差。

波音787「夢幻客機」降落在南極由冰雪砌成的跑道上。（圖／翻攝自X@flightradar24）

1月23日到2月7日的兩周，據他估計，南極喬治王島的機場飛機正常起飛率不足三成。 他還提醒，南極游還面臨因天氣、冰況可能造成的登陸、巡遊活動取消。 遇到不可抗力造成航程取消，船公司一般會退款，其他損失需要找保險賠付。

業內人士表示，郵輪遊客滯留南極期間的住宿餐飲，一般都會由船公司承擔，並不需要額外付費。

據公開資訊，目前能夠運營跨越德雷克海峽的南極郵輪並不多見，市場上僅有幾家如A銀海郵輪、誇克郵輪、歐若拉、國家地理以及Atlas Ocean Voyager等。