女遊客困懸崖　Blogger無人機送暖包時｢炸機｣　當地文旅承擔損失

博主（Blogger）牛立群本月初在內蒙古阿爾山國家森林公園旅遊時，偶遇一位女遊客被困懸崖進退兩難，因擔心對方在等待救援時失溫，便利用無人機為她送上暖包、暖貼，未料無人機在返程期間墜落地面。

阿爾山市文化旅遊體育局（下稱阿爾山市文旅局）表示，將承擔無人機損失並表彰牛立群。



《上游新聞》報道，牛立群是呼倫貝爾海拉爾當地居民，主要從事戶外領隊工作。他介紹，2月2日帶朋友到阿爾山國家森林公園遊玩，後來偶遇一位女遊客，對方求助稱航拍時無人機墜落山上，牛立群當刻解釋，因山崖陡峭且有積雪，非常危險，需尋求專業人士協助尋回無人機。

不過，該名女遊客仍執意上山，「她的車上還有一個孩子」。不久後，牛立群與朋友先行離開到服務區吃飯，臨走時更囑咐孩子要在車上等待，不能亂跑。然而，他們發現母子二人的車遲遲未到服務區，「放心不下，於是就返回了事發點」。

女遊客被困懸崖。（上游新聞）

牛立群回到阿爾山國家森林公園，女遊客已被困崖邊，「坡面接近90°，估計有十多米高」。他透過車上的小孩聯繫上女遊客，得知她由於被困許久，雙腳凍得失去知覺，但她已撥打救援電話。

牛立群擔心對方在等待救援時失溫，於是用無人機送上暖包、暖貼，結果無人機返程途中遭遇大風「炸機」（航模術語，指操作不當或機器故障等因素導致飛行航模不正常墜地）。

牛立群用無人機為女遊客送上暖包。（上游新聞）

牛立群介紹，女遊客最終在兩位民警的幫助下成功下山，「小姐姐出現了凍傷，還受到了驚嚇，被120拉走，目前已經安全」。事後，該名女遊客更向他表示「要不是遇到你們不是凍死就是摔死」。

在參與救援的過程中，牛立群損失價值兩萬多元的無人機，由於山高路險無法尋回，未料當地文旅局翌日便聯繫他，表示願意報銷無人機損失，「這真的太暖心了，讓我切實感受到了阿爾山文旅對我們以及當地旅遊業的重視和關心，也讓我堅信了好人有好報！」。

阿爾山國家森林公園，三潭峽。（內蒙古自治區文化和旅遊廳）

阿爾山國家森林公園，阿爾山天池。（內蒙古自治區文化和旅遊廳）

2月11日，阿爾山市文化旅遊體育局相關負責人稱，已聯繫牛立群及被困的女遊客，「兩頭都涉及無人機的事，我們有一個應急的機制，如果遊客在我們這裏受傷或受損，可以先行給予一些保險上的保障」。

負責人還表示，很讚賞牛立群參與救人的行為。2月14日，阿爾山市將召開阿爾山市旅遊發展年度大會，屆時牛立群將被評為「風尚人物」，以示表彰。