現實版哪吒？浙江媽媽生出｢肉球寶寶｣　醫生揭秘帶殼生產手術

《台州晚報》報道，神話中描寫，哪吒出生時便是一個「肉球」，近日陳女士（化名）的雙胞胎寶寶也以「肉球寶寶」的方式降生。據介紹，因產婦有早產的可能，醫生經充分考慮，決定施行保留胎膜囊的手術方式，為寶寶們套上一層「保護衣」。



神話中哪吒出生時是一個肉球。（哪吒之魔童降世）

近日在台州恩澤醫院，產科醫生手剖出了「肉球雙胞胎」。據報道，陳女士（化名）懷有雙胎寶寶，孕36+3周時因下腹痛考慮先兆早產再次住院。

然而，未足月的早產兒器官發育不成熟，神經系統發育不完善，十分脆弱，產科副主任王丹經過充分考慮，決定為寶寶們套上一層「保護衣」——施行保留胎膜囊的手術方式。

浙江媽媽生出｢肉球寶寶｣。（台州晚報）

據介紹，保留胎膜囊的剖宮產手術是在胎膜囊未破的情況下，完整地將胎兒及其附屬物一併娩出，這種方式有利於胎兒在娩出過程中始終處於熟悉的宮內環境，避免了氣壓驟變對未成熟器官的衝擊，特別適合早產兒分娩，但對醫生的要求很高。

隨着手術順利推進，兩個被完整胎膜包裹的「肉球寶寶」緩緩娩出。此後，醫生再輕輕打開胎膜，清理呼吸道羊水，雙胞胎便成功降生。