｢血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉｣　京滬醫學專家質疑集採藥成效

近日多名權威醫學專家、政協委員在上海和北京的兩會提案，指出國家組織集中採購的藥物在質素和療效方面存在問題。



國家組織集中採購的藥物在質素和療效方面遭到質疑。（示意圖/VCG）

綜合內媒報道，今年的上海兩會上，瑞金醫院普通外科主任鄭民華、瑞金醫院副院長胡偉國、仁濟醫院黨委書記鄭軍華、中山醫院副院長錢菊英等20位上海市政協委員聯名提交了一份提案，直言某些集採藥藥效不穩定，但醫生在臨床使用中沒有選擇權，呼籲給原研藥留出通道。

瑞金醫院普通外科主任鄭民華等專家指，國家組織集中採購的藥物在質素和療效方面存在問題。（截圖）

鄭民華表示，集採藥物在價格低的情況下，藥物質素不穩定，存在「血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉」等問題，「面對如此情況醫生很無奈，因為沒有選擇權，向上反映也沒渠道」。

民建中央委員、北京市委常委、北京朝陽醫院心內科主任醫師、冠心病專家盧長林也提交提案，稱醫生普遍反映，與進口藥或原研藥相比，集採藥療效欠佳。

盧長林舉例稱，使用相同劑量的新型口服抗凝藥，進口藥可有效預防患者卒中（器官內部的出血以及其伴隨的症狀）發生和肺栓塞等，而使用集採藥，患者發生卒中、肺栓塞的機會較高。另外，集採藥不良反應較大，病人換用集採藥後，甚至出現過敏反應，說明藥物純度不夠，製作工藝有問題。

國家醫保局回應稱，醫保局高度重視集採中選藥品質量，會責成相關中選企業回應臨床關切。確實存在質素問題的，及時解除採購協議，變更供貨企業，又稱歡迎廣大醫務人員當好藥品價格和質素問題的吹哨人。