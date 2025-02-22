廣西2歲男童托育園午睡後意外去世　官方公布死因

今年初，廣西平果市一名2歲男童在當地婦幼保健院的托育園午睡後不幸去世，引發社會關注。據平果市衛生健康局周六（22日）回應，目前公安機關已介入調查。經南寧市中一司法鑒定所檢驗，男童的死因為肺葉內支氣管炎及脫屑性肺炎導致的呼吸功能障礙。托育園方面表示，已與男童家屬展開充分溝通，並將依法妥善處理後續事宜。



事發於1月3日，早上9時50分，男童由其母親送入托育園，母親告知工作人員男童前一晚發燒並已服藥，並要求保育員在午餐後為男童服用自帶的藥物。男童入園時體溫正常，托育園依規接收。

在托育園的午間活動中，保育員對男童進行了多次體溫監測，均顯示正常。然而，12時20分男童午睡時，保育員發現其未起且面色蒼白、口唇紫紺，隨即將其送往急診科搶救。

據平果市婦幼保健院報告，男童於15時07分送達急診，醫療團隊立即展開搶救，但最終於18時57分宣告臨床死亡。男童家屬在17時37分報警，警方迅速到達現場，並在後續進行了屍體檢驗，未發現明顯外傷。

隨後，男童家屬向醫院提出賠償要求，並要求進行屍檢以厘清責任。經協商，醫院同意進行屍檢，並委託南寧市中一司法鑒定所進行鑑定，最終確認男童死因為肺部疾病。

目前，雙方仍在就賠償問題進行進一步協商，平果市衛生健康局也表示將持續關注事件進展，確保依法依規妥善解決。