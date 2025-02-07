台健身教練殘忍虐童取樂　女童被綁樹上毆打、男童遭車拖陰囊發黑

新竹縣竹北市一家健身中心葉姓館長，與另一名葉姓、鍾姓健身教練涉嫌共同凌虐同事未滿6歲的一對兒女，還將幼童綁在樹上毆打，並拍片取樂。3歲的男童甚至被凌虐到陰囊發黑，送醫時已奄奄一息。台灣檢方盼法院從重量刑。



新竹地檢署昨（5）依傷害等罪嫌起訴，並將在押2名葉姓教練移審新竹地院。法官訊後裁定各以新台幣100萬元、300萬元交保，皆限制住居。



涉嫌虐童的葉姓教練。（圖／翻攝自IG）

涉嫌虐童的葉姓教練。（圖／翻攝自IG）

台灣檢方表示，2名葉姓教練受委託照顧健身中心女同事的一對兒女，明知小姊弟是未滿6歲的孩童，卻在短短2個月內，以管教為名，行殘虐之實，施加多次傷害與剝奪自由，更以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍、情節惡劣，令人髮指。

據了解，葉姓教練命小姊弟罰站或暴力毆打，甚至要求以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在地板上的平板支撐，反覆虐待、折磨小姊弟，還將施暴過程拍攝傳送給他人看。

2024年10月兩人將3歲的弟弟單獨放置在路邊後，載著姊姊離開，導致弟弟為追逐車輛，在過程中抓握門把而慘遭車輛拖行，睪丸陰囊挫傷併瘀青、手腳多處挫擦傷併發傷口感染。

三人更以各種精神、暴力方式虐待小姊弟，2024年9月還將小姊弟載到新埔山區，以童軍繩將弟弟綁在樹上毆打，並毆打姊姊肚子，導致弟弟脖子紅腫，姊姊左胸瘀傷。

同時，葉姓館長為了掩飾罪行，不僅欺瞞被害人父母，謊稱孩子傷勢是因跌倒或被狗咬傷，甚至刻意刪除手機內相關證據，阻礙偵查，並以各種手段讓小姊弟無法正常上學或與父母見面。

新竹地檢署今(5)日偵查終結，將3人依兒童及少年福利與權益保障法犯傷害、強制、剝奪行動自由等提起公訴。

涉嫌虐童的葉姓教練。（圖／翻攝自IG）

受虐小姊弟精神創傷 頻繁作惡夢

據了解，案發後，小姊弟對創傷相關事物表現出強烈恐懼、焦慮不安，甚至頻繁做惡夢，身心創傷嚴重，影響幼童身體健康及生活品質，更對於兒童身心健全發展危害甚鉅。不僅嚴重侵害兒童權益，所為惡性重大，實均不宜輕縱，因此檢方建請法院對於兩名葉姓教練予以從重量刑，以儆效尤。

台媒報道指，事件爆發後引發台灣民眾不滿，葉姓教練所經營的茶飲店遭到民眾砸店洩憤，玻璃櫥窗碎裂。亦有茶飲店常客指，常於店內看到男童被打，一直誤以為是家長在管教小孩，沒想到竟是虐待兒童。