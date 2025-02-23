內地美女網紅為救人溺水亡 母遭車禍父患尿毒症 網民歎命運多舛
撰文：許祺安
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據《紅星新聞》報道，內地一名女網紅2022年因救人溺水身亡。2024年12月，其母親又遭遇車禍，而去世女子的父親又患有尿毒症，不得已向網民求助。不少人感慨一家人命運多舛，並向他們捐款。
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據此前報道，2022年3月，抖音一名擁有13萬粉絲的美女網紅譚媛，先前才剛走出抑鬱症，但為了救試圖尋短的前男友，不幸掉入水中，與前男友一同身亡。
近日，譚媛的父親發文稱，去年12月25日，其妻子下班後，騎電動車回家時遭遇車禍，傷勢嚴重，且至今還未找到肇事司機。其妻子在婁底市中心醫院做了手術，目前已回家，花了7萬餘元（人民幣，下同）。
據譚父介紹，他自己患有尿毒症，2008年時做了腎移植手術，一直服用排異藥，妻子上班月收入3000餘元，經濟條件並不寬裕。譚父補充，他將近況發在了女兒的社交平台賬號上後，不少網民給他捐款，讓他十分感激與感動。
網民評論：
「心痛這麼好的人這麼多壞事，這是什麼情況！！！」
「願早日康復，往後一切順遂。」
「好人為什麼那麼命運多舛……」
「那麼善良美麗的女兒救人去世，惋惜，她一定會保佑她的媽媽快快好起來，肇事者必將被繩之以法。」
「祈求神明們護佑他們一家吧。」
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