英國白人老公「驚變黃皮膚」　抖音網紅妻指狂吃1個月砂糖桔導致

雲南一名女網紅近日分享影片，稱她的英國丈夫狂吃1個月砂糖橘（編按：又稱砂糖桔）後，竟膚色發黃如「迷你兵團」（minions），笑翻不少大陸網友。



據大陸營養師介紹，這一現象其實是「胡蘿蔔素血症」，無需特殊治療。

抖音網紅孔孔常分享與丈夫的跨國婚姻日常。（抖音截圖）

抖音網紅孔孔常分享與丈夫的跨國婚姻日常。（抖音截圖）

網笑：果然白人更好上色（點圖放大瀏覽）：

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16日，大陸網紅「孔孔」在抖音分享影片稱，她的英國丈夫艾倫狂吃了一個月的砂糖橘後，皮膚顏色逐漸變黃，現在比她的皮膚還要黃。

相關影片引發大陸網友熱議，不少人現身說法，表示多吃橘子真的會變黃。還有人在留言區開玩笑說：

「果然白人更好上色。」

「變小黃人（迷你兵團）了。」

「吃成炎黃子孫了。」



據陸媒《錢江視頻》17日引述大陸營養師的解釋，指這一現象其實是「胡蘿蔔素血症」，即短時間吃下大量砂糖橘，攝取過量的β-胡蘿蔔素，導致人體無法及時代謝轉化，會沉積在皮膚表面尤其是角質層較厚的手掌、足底、腺體分泌旺盛的口周、眼周等位置，導致皮膚變黃。

據悉，「胡蘿蔔素血症」無需特殊治療，只要停止或減少攝入富含胡蘿蔔素的食物，一段時間後，皮膚顏色就會逐漸恢復正常。

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