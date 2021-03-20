中美會談｜環球時報：對美方長期以來對華認識和態度提供斷然矯正

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-20 10:51

中美兩國在3月18日至19日於阿拉斯加安克雷奇舉行「2+2」高層戰略對話，官方傳媒《環球時報》發表評論，再次提到今次是「中美最近幾十年前所未有公開面對面的交鋒」，認為「它很有衝擊力，對美方長期以來的對華認識和態度提供了一次斷然矯正」。 文章更稱，「它告訴華盛頓，美方不要再繼續假裝他們可以對中國指手畫腳了，那個時代早已結束，他們必須以平等、相互尊重的方式同中國打交道，解決兩國之間的問題」。

文章表示，今次的對話很可能被歷史「大書特書」，「它在中美關系處於十字路口的重要關頭舉行，承載了很多負重。中美應如何相互認知，又應如何打交道，能不能擺脫美國一些力量推動的愈來愈重的對抗氛圍，世界都在觀察、消化對話傳出的信息」。

文章續指，隨著中國快速發展，中美實力差距不斷縮小，美國產生戰略危機感，中美關系嚴重動蕩。重新穩定中美關系，平等互視，彼此尊重，尤其是相互尊重對方的核心利益是根本之道。規則必須以聯合國體系為基礎，不能是「美國優先」的，「不把這個基准搞清楚，一切都是歪的，扭曲的」。

文章批評美國「不斷把歪理當正理講，「它談的所有一切都是以美國為中心的，其實是白人至上主義的，美國和其少數盟友的利益成了談論是非的出發點」。文章稱，中國代表團做了一次有歷史意義的撥亂反正，「他們的立場陳述對美方的說法形成強有力的駁斥，相信對美國的慣性思維形成了應有觸動，也會推動國際社會的思考」，「這個世界的是與非不是華盛頓說了算的。盡管改變華盛頓的對華思維決非簡單之事，注定要在漫長的博弈中逐漸發生，但阿拉斯加很可能會被歷史看成這個進程的一個裡程碑」。

文章強調，中國仍希望與美國保持正常關系，開展互利合作，「中美是世界兩大力量，有多少分歧，雙方都不應衝動地給兩國關系『掀桌子』」。文章指，共存和以某種方式開展合作是中美的唯一選擇，雙方都得學會耐心，探索相互妥協，在磕磕絆絆中追求戰略上的共贏，「清醒些，雙方主動這樣做，哪方軸一些，被動也得這樣做。21世紀不會給中美關系第二個答案」。

（綜合報道）