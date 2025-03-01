江蘇發現7000年前的鑽木取火器實物　高達半米

2024年度江蘇地域文明探源工程考古成果匯報會於2月28日在南京召開。會上，考古學家們透露，在江蘇省興化市的草堰港遺址中，發現了一套完整的鑽木取火器，該器具的年代約為7000年前，是目前中國境內所發現的最早實物。



此次出土的取火器由一根60厘米的鑽桿和一塊30厘米的取火板組成，整體呈棕褐色，表面有十多個深黑色的圓形凹窩，並顯示出明顯的燒灼痕跡。根據江蘇省文物考古研究院的研究館員甘恢元介紹，利用摩擦生熱的原理來取火，是早期人類的一項創新發明。在中國古代神話中，還有「燧人氏」發明鑽木取火的傳說。

草堰港遺址出土的鑽木取火器。（草堰港遺址考古隊）

甘恢元指出，這套取火器是該遺址發現的最長且保存最完整的鑽木取火器具。取火板的一端還設有環形刻槽，方便先民隨身攜帶或懸掛使用。此外，取火板上均勻預留的刻槽設計，能引導火星順利下落，點燃火絨等易燃物。

草堰港遺址位於江淮東部的里下河地區，整個遺址面積超過8萬平方米，且大部分位於水面以下。這一發現挑戰了以往學者對該地區6500年前受海侵影響，無法存在古遺址的認知。自2022年系統發掘以來，考古學家們已經出土了超過3000件文物，包括陶器、骨器和玉器，並發現了大量鹿、豬、水稻等動植物遺存。這一系列發現將為研究新石器時代的生活提供重要線索。