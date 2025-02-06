男遊客跳入兵馬俑一號坑稱要近距離觀賞　警方帶走處以治安處罰

2月5日，一名男遊客在遊覽秦始皇兵馬俑時，突然越過圍欄跳入俑坑，自稱要近距離觀賞兵馬俑，當場被工作人員控制。秦始皇帝陵博物院表示，涉事男子已移交警方處理。目前，警方已批評教育涉事男子，並處罰款。



2月5日，網傳臨潼區秦始皇兵馬俑博物館一號坑，有男遊客跳入坑中。網傳影片顯示，現場遊客正在有序參觀，一名男子突然越過圍欄，直接跳入俑坑，自稱要近距離觀賞。隨後，該男子被警察帶走。

西安市公安局臨潼分局表示，2月5日下午3時許，遊客孫某在參觀秦始皇帝陵博物院時，翻越護欄進入一號坑夯土層，被工作人員現場控制，其未觸摸和損害文物。因孫某擾亂公共場所秩序，西安公安臨潼分局已依法對其予以治安處罰。

男遊客自稱要近距離觀賞兵馬俑，越過圍欄跳入俑坑，工作人員上前拉走。（華商報大風新聞）

有內地律師指出，《治安管理處罰法》第23條的規定，擾亂車站、港口、碼頭、機場、商場、公園、展覽館或者其他公共場所秩序的行為屬於違法行為，處警告或者200元以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可併處500元以下罰款。據此，警方可對涉事遊客予以行政處罰。

律師指出，遊客違法跳入俑坑的舉動，可能對文物造成損害。盡管該事件中涉事遊客並未對文物造成實際損害，但其行為仍應被制止並受到相應行政處罰。

遊客在秦兵馬俑一號坑遺址參觀。（新華社）

秦始皇兵馬俑一號坑，為東西向的長方形坑，長230米，寬62米，四周各有五個門道，此坑以車兵為主體，車、步兵成矩形聯合編隊。軍陣主體面向東，在南、北、西邊廊中各有一排武士面向外，擔任護翼和後衛；東面三排武士為先鋒。