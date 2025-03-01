方大同41歲病逝　網民回憶他12年前登春晚唱《愛愛愛》：生命無常

神隱多年的方大同去年（2024年）宣布復出，不過今日突然傳出死訊。方大同旗下公司在微博稱：「以積極的態度面對頑疾5年, @方大同 於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富 」，消息震驚兩岸三地。



死訊傳出前一晚，方大同歌迷會指收到偶像親筆簽名賀卡。（方大同不約而同 微博）

方大同最後公開的自拍照。（方大同 FACEBOOK）

有內地網民發文哀悼稱，無法相信方大同竟然因病去世了，「完全不知道他是什麼時候生病的，才41歲啊……生命真的好無常，還記得他2011年在春晚唱的《愛愛愛》，還有李健和蕭敬騰，小時候覺得這段特別好聽。」

2011年，方大同曾經登上央視春晚，以香港歌手的身份與代表台灣的蕭敬騰、代表中國大陸的李健合唱，當時在表演前的採訪，他靦腆地回答自己是「香港人」，將要表演自己寫的《愛愛愛》，靦腆的樣子深受歌迷喜愛。

第三位奪金曲獎最佳歌王的香港歌手

據介紹，方大同是美籍香港創作男歌手、音樂製作人。出生於夏威夷，父親為華裔美國人，母親為香港人，曾在上海和廣州成長，1997年定居香港。2005年發行首張個人專輯《Soulboy》踏入歌壇，以獨特的R&B曲風走紅，更奪得台灣第28屆金曲獎最佳國語男歌手，2021年也得過金曲獎最佳單曲製作人獎，台媒稱他有「香港陶喆」的封號，是繼陳奕迅、張學友後第三位獲得金曲獎的香港男歌手。

方大同曾奪金曲獎歌王。（截圖）

內地網民悼念方大同：

好難相信是真的，明明去年才發了新專輯[淚]世事無常，大家都要珍惜當下。

哥我還在等你開演唱會呢快告訴我這是假的！

現在還是天天聽你的歌，快告訴我不是真的。

還記得他登上春晚的時候，真的覺得他唱歌好好聽。

