黑龍江夜空現不明飛行物　多地居民目擊：帶火尾巴劃破天空

3月2日凌晨，黑龍江的夜空出現不明飛行物，多地的市民目擊並拍片上傳至社交平台上。當地多個部門均表示，暫不了解相關情況。



3月2日凌晨，黑龍江哈爾濱、七台河、佳木斯等地，有網民拍片稱天空中出現不明飛行物，自西向東劃過。黑龍江省氣象局和哈爾濱市應急管理局均表示沒有收到通知。

《極目新聞》報道，家住黑龍江雙鴨山市市區的劉先生稱，3月2日0時2分許，躺在床上的他突然看到窗外發光，他起床查看時目擊「一個鋥亮的紅色東西，比星星亮，後面有帶著火的尾巴，劃破天空，大概持續了十多秒」。他表示，當時並未聽到異響，此前在當地也沒有看到過類似景象。

3月2日凌晨，黑龍江的夜空出現不明飛行物。（影片截圖）

3月2日凌晨，黑龍江的夜空出現不明飛行物。（影片截圖）

另一位雙鴨山的目擊者介紹，當時他正坐在車上，忽然就看到類似流星的不明飛行物從天空劃過，「在東方天空，感覺離地平線不是很高，看著是橙色」。

雙鴨山市集賢縣的網民也表示，當時看到一個類似流星的不明飛行物從西往東飛，「速度非常快，很亮」。

3月2日凌晨，黑龍江的夜空出現不明飛行物。（影片截圖）

目擊者均表示不清楚半夜看到的到底是何物。雙鴨山市12345市民熱線的接線員表示，尚未收到市民反映此事，暫不掌握相關情況。雙鴨山市應急管理局的工作人員也表示，暫不清楚相關情況。