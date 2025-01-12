多市現不明發光物　光尾如銀蛇盤繞快速上升　真身竟是反導實驗？

近期，內地多城市市民拍到2025年首個「天降異象」。



1月10日18時許，河北張家口多位市民拍到不明發光飛行物，拖著光尾快速上升宛如銀蛇盤繞，場景十分科幻震撼。此外，位於銀川、包頭、大同等地的市民也拍到了相同的奇異天象。

內地多市市民拍到不明發光物，光尾如銀蛇盤繞快速上升。

內地多市市民拍到不明發光物，光尾如銀蛇盤繞快速上升。

內地多市市民拍到不明發光物，光尾如銀蛇盤繞快速上升。

有網民調侃：「這是外星人來地球試探了嗎？」「是打擊緬甸電詐園區的火箭？」還有人稱，若是特殊光線要小心地震。

不過，有更多網民猜測，這次的現象很可能與中國近期頻繁進行的軍事技術測試有關，且從飛行物的移動軌迹和發光形式來看，更像是某種新式武器或飛行器的測試，而非自然現象。還有軍事KOL猜測，銀川夜空的神秘飛行物可能與陸基中段反導系統試驗相關，是反導實驗在工作。

11日，張家口應急管理局工作人員表示，已關注到該景象，但未接到異常情況的通知，可能是火箭發射。