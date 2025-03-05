75支雪茄藏身闖無申報通道 旅客神色緊張遭港珠澳大橋海關斷正
撰文：林芷瑩
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2月26日，有旅客經港珠澳大橋珠海公路口岸入境內地時，因神色緊張、舉止異常遭海關人員截查，並在其身上搜出75支雪茄。
海關總署消息，2月26日下午4時許，在港珠澳大橋珠海公路口岸，一名身穿褐色外套、黑色長褲的旅客經入境隨車廳的「無申報通道」入境時，現場的拱北海關所屬港珠澳大橋海關人員發現其神色緊張、舉止異常，遂上前截查。
經進一步檢查，海關人員在其外套及褲袋查獲10袋雪茄共50支，在其腰部和腿部查獲3袋綁藏的雪茄共25支。當事人對其身藏行為企圖逃避海關監管供認不諱。
海關提醒，根據相關規定，以藏匿或其他方式逃避海關監管，攜帶國家禁止或限制進出境的物品，或者依法應當繳納稅款的物品進出境，屬走私行為，情節嚴重構成犯罪，將被依法追究刑事責任。
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