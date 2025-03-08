Balenciaga「薯片包裝」售7100元惹議　網民：挺良心，不坑窮人錢

繼2700元（人民幣，下同）的奢華髮夾之後，奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga)近日新推出的「薯片袋」售價達到7100元，引發廣泛討論。



Balenciaga薯片包裝造型手機袋。（網上圖片）

巴黎世家在內地網購平台的店鋪顯示，上述名為「CHIPS」的手機袋是今年夏季新品，肩帶可拆卸，尺寸為14cm×0.1cm×21cm。圖片顯示，商品雙面造型類似薯片包裝。在部分社交平台，其7100元的售價引發討論。

據《極目新聞》報道，上海的巴黎世家店員介紹，店內有紅色、黃色兩款「CHIPS」手機袋，各色只有一個現貨。而該商品近日才到店，暫未有顧客購買。報道稱，該手機袋能裝下iPhone16。

Balenciaga薯片包裝造型手機袋可裝下一部手機。（網上圖片）

Balenciaga奢華髮夾。（網上圖片）

巴黎世家品牌方一名客服人員說，該手機袋可以放置手機，或者口紅、耳機盒等。「因為是牛皮革材質，所以不建議顧客在雨天使用。」

此前，巴黎世家一款金屬發夾售價2700元，而類似款式的發夾在浙江義烏的商品批發市場內，價格只要幾元錢一斤。

事件引發廣泛關注後，有網民表示，「我覺得挺良心的，不坑窮人的錢」、「買的和賣的，一個願打一個願挨，沒什麼好吐槽的。鑽石珠寶說白了就一石頭，一樣有人願意為此買單」。