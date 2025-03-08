河南家族9人患癌8人死　幾代有同一壞習慣！基因突變或為主要誘因

河南一個家族中有多達9人患癌，當中8人離世。醫生檢測基因發現，該家族出現罕見基因胚體突變，或為患癌的主要誘因。



河南一個家族中有多達9人患癌，當中8人離世。（小莉幫忙）

據內媒報道，秦姓男子因頻繁咳嗽且痰中帶血，近日到醫院檢查後確診肺癌，治療期間他的弟弟也被確診為肺癌和肝癌，並已不幸離世。

醫生了解後發現，秦男家族3代人有9人確診癌症。醫生表示，秦男父輩職業環境十分複雜，且家中有長期吸煙史，秦男更是有50年吸煙史，「一天就要2-3包」。在進一步檢測中發現該家族基因中，出現罕見基因胚體突變，或為家族癌症的主要誘因。

據了解，秦男家族患癌史為，祖父輩有一人食管癌、兩人胃癌；父親亡於肺癌，大叔亡於胃癌，二叔患胃癌；大弟亡於胃癌，二弟亡於肝癌、肺癌。

醫生表示，雖然基因是沒法改變的，但是可以通過後天的健康生活習慣，比如戒煙等，減少患癌的風險。

秦男更是有50年吸煙史，「一天就要2-3包」。（視覺中國/示意圖片）

那麼，如果家族中有人患癌，後代中招的幾率有多大？該如何降低風險？中國醫學科學院腫瘤醫院防癌科教授張凱表示，首先需要明確的是，所有腫瘤患者中，「家族遺傳性腫瘤」（遺傳為主原）僅佔5%，約20%的腫瘤發病和遺傳突變相關，而非遺傳因素引起發病的約佔80%。

張凱續稱，有親屬患癌不代表整個家族都是高危人群。如若家族中有人患癌，要想判斷自身患癌風險如何，重點看4個方面，分別是多發、年輕、少見、基因。

是否多發？

若家族中有1人患癌，不必談癌色變，這種只能稱為有腫瘤家族史。但如果一級親屬（父母、親兄弟姐妹、子女）中2-3人患同一種癌症，則可高度懷疑有家族性患癌傾向，但必須通過基因檢測予以排查。如果家庭成員有人一生中患多種癌症，這種情況風險也是比較高的。

「少見」是說近親患有非常少見的癌症，比如家族中的男性患了乳腺癌。（視覺中國）

是否年輕？

看曾經或正在罹患癌症的家庭成員，發病時的具體年齡是多大，如——東亞國家乳腺癌的中位發病年齡為45-49歲，中國宮頸癌患者中位發病年齡為51歲，中國骨髓瘤患者中位發病年齡約65歲，中國卵巢癌最多見於40~60歲女性。假如親屬中相關癌症患者在30歲就發病，就是一個不好的信號。

是否少見？

「少見」是說近親患有非常少見的癌症，比如家族中的男性患了乳腺癌。

有無相關基因？

有乳腺癌或卵巢癌家族史，尤其是母親和姐妹是相關癌症患者的，建議進行BRCA基因檢測。如果檢測發現BRCA1/2基因突變，黃種人終生患乳腺癌的風險將高達56％，患上卵巢癌的風險則是23%~54%，而普通女性一生中患卵巢癌的風險在1%左右。