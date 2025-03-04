牙痛求醫一月後仍覺痛　六旬漢剪刀怒插牙醫　官斥愚蠢魯莽囚26月

六旬退休漢有牙患找牙醫治療，惟治療一個月後仍覺痛，一怒下帶剪刀趁牙醫晚上關門時，從後兩度插向牙醫的耳背，令對方多處割傷。退休漢今(4日)在區域法院承認一項有意圖傷人罪，法官勞潔儀判刑時指，被告主觀認為牙醫不負責任，不接受這是挑釁，判被告監禁2年2個月。法官判刑後又指，若認為牙醫治療有問題，應向香港牙醫管理委員會投訴，被告卻訴諸暴力，行為愚蠢魯莽。



被告袁柏鴻，69歲，承認於2023年8月26日，有意圖而傷害事主劉頌恩。

被告袁柏鴻在區域法院承認傷人罪被判囚2年2個月。

官指事主傷勢接近頸動脈

法官判刑時指，被告案發日購入剪刀，在診所外徘徊多時等候事主，明顯有計劃犯案，且涉案剪刀尖銳，可以致命。被告施擊時，即使有途人制止，他仍未有停止。事主的傷勢接近頸動脈，猶幸最終沒有大礙。

途人喝止被告稱是他們的私事

案情指，事主劉頌恩於黃大仙東頭（二）邨內經營牙醫診所，被告於2023年7月到事主的診所接受治療。於同年8月26日晚上10時許，事主在診所門外準備關門，被告突然出現，從後用20厘米長的剪刀，插向事主的右耳背及頸下背部的位置。事主反抗，並倒地呼叫救命。期間，一名男途人見狀叫被告停手，被告回應稱這是他們的私事。男途人報警後，被告便逃至其居住的富東樓，警方在該樓的大堂拘捕被告。

被告被捕稱治療一個月後仍覺痛

被告警誡下招認犯案，並解釋他接受事主治療後的一個月內，持續感到痛楚，因此以身試法。事主送院後發現其右耳有2厘米裂傷，另右上背有半厘米的刺傷等。他接受治療後同日出院。

案件編號：DCCC1310/2023