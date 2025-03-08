上海父向女兒要錢養智障弟　女子不從被老父告上法庭　法院這樣判

內地影視劇時常有事業成功的女兒受到爸媽要求，要拿錢供養弟弟的片段，這類女性更被稱為是「扶弟魔」，近年越來越多人批評這種現象，但仍有不少家庭會跟女兒拿高額的贍養費來養兒子或給兒子買婚房。



近日，家住上海浦東新區70多歲的沈老伯將40歲的女兒沈女士告上法庭，要求女兒每月支付5000元（人民幣，下同）贍養費以撫養他再婚所生的兒子小沈。據了解，小沈患有智力缺陷。沈老伯夫妻年事已高，無力照顧兒子，打算找住家保姆，費用每月至少8500元，沈老伯因而無力負擔，因此要求女兒支援。



法院經審理後認為，沈老伯主張沈女士給付贍養費的依據尚不充分，最終駁回沈老伯的訴訟請求。



該案件發生在今年3月，據了解，沈女士是沈老伯與前妻所生，夫妻離婚後，沈女士就隨父親一起生活。

1996年，沈老伯再婚，生下智殘兒子小沈，小沈如今已經30歲了，但是生活完全不能自理。沈女士成年後一直獨立生活，如今，沈老伯夫妻兩人的年紀越來越大，對小沈的照顧已經力不從心。沈老伯想到女兒家的經濟狀況還不錯，不只房子，還有兩輛車。而當初老家房子拆遷，自己還賣掉了一套房拿錢給女兒做生意，於是就想讓女兒支付為小沈請保母的費用。

沈老伯的女兒則表示，沈老伯夫妻月退休金近1.1萬元，小沈每月領取2000 元殘障補助，家庭月總收入達1.3萬元。沈女士雖名下有兩輛汽車，但稱家庭月收入僅5,000元，需撫養12歲子女，因此實在沒有能力。至於之前跟沈老伯借的錢，沈小姐表示，現在都在慢慢還，甚至為了還沈老伯當初借的60萬，把家裡的大房子賣了換成了現在的小房子。

沈老伯的女兒還表示，沈老伯夫妻月退休金近1.1萬元，小沈每月領取2000元殘疾補助，家庭月總收入達1.3萬元。沈女士雖名下有兩輛汽車，但稱家庭月收入僅5000元，需撫養12歲子女，因此實在沒有能力。為此沈老伯將女兒訴至法院。

最終法院駁回了沈老伯全部訴訟請求，但強調子女應履行精神贍養義務。

律師：贍養義務僅存在於父母與成年子女之間

律師表示，根據《民法》第1067條規定，贍養義務僅存在於父母與成年子女之間。兄弟姊妹間的扶養義務需符合三個條件：父母無力撫養、受扶養人未成年或缺乏勞動能力、扶養人具備負擔能力（第1075 條）。本案中，小沈已成年且父母有扶養能力，沈女士無法律義務承擔扶養責任。

司法實務中，贍養費需綜合考慮父母收入、子女經濟能力及當地生活水準。最高法院《關於人民法院審理離婚案件處理子女扶養問題的若干具體意見》規定，贍養費一般不超過子女月收入的20%-30%。

本案沈老伯夫妻月收入1.3 萬元，遠高於上海人均消費支出（2024 年為4253 元/ 月），法院駁回訴求符合法令規定。根據《殘疾人保障法》第48條，小沈作為智力殘疾人，有權獲得政府提供的生活補貼、照護補貼及托養服務。沈老伯家庭應優先申請社會救助，而非單純依賴子女經濟支持。