高鐵運行消耗多少度電？　往返北京上海電費竟超5萬元？

大家都知道中國高鐵能源是電，那麼列車行駛到底要用多少電？要交多少電費？中國高鐵真的比日本高鐵更耗電嗎？



受速度 坡度 載重影響

在不同環境下行駛，中國高鐵列車的耗電量會有分別。圖為高鐵列車駕駛室。（網上圖片）

其實高鐵列車因型號不同，運行環境和速度不同，耗電量會有很大分別。

例如用上更新節能科技的復興號列車，會比舊款和諧號列車省電；如果同一款列車，其運行速度愈快，耗電會較多；上坡路段要克服阻力，也會比平路耗電。另外，滿載乘客，重量增加，亦會較輕載列車耗電。

類似情況，有駕駛經驗，特別是使用電動車經驗的人們，都不難理解。

到底中國高鐵列車要用多少電，在內地傳媒2024年9月的一篇報道中，可找到參考答案。

每公里需耗21.4度電

中國高鐵列車以電力為能源，架設高架接觸網至關重要。（網上圖片）

報道引述中國鐵道科學研究院集團機車車輛研究所副總工程師黃金稱，以現有主力車型CRH380A、CRH380B、CR400AF、CR400BF的8編組（8節車廂）作測試，它們在京滬高鐵線上以時速350公里跑一個來回，全程共2,636公里，耗電量分別為56,931度、61,861度、51,364度和55,490度。

據此推算，該4款高鐵列車平均每公里耗電量分別為21.6度、23.5度、19.5度和21.1度，平均起來為21.4度。

剛才提到，高鐵列車運行速度與耗電量有關，那相對較慢、時速250公里級別列車要用多少電呢？

原來時速250公里級列車耗電量，較時速350公里的幾乎砍掉一半，分別非常大。

京滬線來回5萬元電費？

京滬高鐵是中國最有代表性，也是最繁忙路線。圖為京滬高鐵列車。（網上圖片）

有報道引述2021年8月數據，指時速250公里復興號CR300AF列車，在滿載情況下從廣西首府南寧直達廣東省會廣州，全程562公里，大約消耗7,200度電，亦即是每公里約12.8度。

再強調一次，影響耗電量還有其他因素，以上數字只作為參考，好讓大家大概知道高鐵用電之量級。

如果對多少度電還沒有概念？或可用民生用電作參照：香港一個典型3人家庭每月用電量約275度；為一輛電動車充滿電約50至70度電。

內地電費比香港便宜，例如深圳高用量用戶（高用量電費較低用量貴），2024年中每度電價約0.963元（人民幣，下同）。若以此計算，時速350公里級列車來回一次北京和上海，電費是5萬多元。

同一電量 中國列車更快

中國高鐵列車營運時速達350公里級，世界第一。圖中列車控制系統屏幕，顯示行車時速為351公里。（網上圖片）

當然，高鐵用電與居民用電比較，在電壓等諸多方面都有分別，根據居民用電的費用來計算高鐵電費，肯定會有偏差。

另外，2023年，外國社交平台曾有貼文，聲稱中國高鐵秏電量極大，列車每跑1公里要消耗10,000度電，而日本新幹線列車僅為43度電云云。

現在大家都知道，10,000度電是極離譜數字，而新幹線列車的43度電，專家認為應該合理，但相信數字是16編組500系列列車；如果按8編組列車折算，其每公里耗電約21.5度，與中國的21.4度基本持平。

同一路線上的不同型號列，用電量也分別。（網上圖片）

不過有一點要注意，中國用21.4度電的是營運時速350公里列車，而新幹線列車的最高營運時速只有300公里。

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