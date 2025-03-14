假「洋品牌」？內媒揭日本電飯煲來自中山、德國鋼琴卻用劍橋P圖

近期，內地多個電商平台熱賣的「日本千壽低糖電飯煲」引起了廣泛關注，因為在日本最大購物網站樂天市場和亞馬遜上均無法找到相關產品。此外，自稱創立於1918年的德國知名鋼琴品牌—斯坦梅爾鋼琴，卻在德國市場鮮有銷售，並且其官網涉嫌對品牌歷史進行造假。內媒《澎湃新聞》報道指，不少商家利用消費者對境外品牌的信任，將產品包裝成「洋品牌」，令其充斥市場；專家呼籲消費者在購買時應提高警覺，勿盲目迷信「洋品牌」。



來自廣東中山的「日本電飯煲」？

來自江西的祝先生向《澎湃新聞》反映稱，他早前網購了一款「日本千壽低糖電飯煲」，不到半年便壞了，事後查詢發現該品牌並非真正的日本品牌。祝先生表示，當初他在購物平台上檢索電飯煲，發現該產品排名靠前且評價良好，因此選擇購買。但後來了解到該產品實際上並未在日本生產或銷售，認為自己被商家誤導。

記者調查發現，上述電飯煲在多家電商平台上有多款不同規格產品出售，價格在兩三百元（人民幣．下同）不等，且銷售數據顯示極高。在某平台上，一款標價349元的千壽日本低糖電飯煲銷售達24萬以上；在另一家平台，標價289元的QUASHO千壽低糖電飯煲也顯示「全網熱銷2000+」。第三個平台上同樣標價349元的千壽日本低糖電飯煲，入選了低糖健康電飯煲熱賣榜前20名。

標價349元的千壽日本低糖電飯煲。（澎湃新聞）

在產品介紹頁面，商家用顯著字眼標明：「日本品牌，中國製造，日系精致小家電；日本QUASHO是日本時尚家居品牌，屬於Quashow Tech株式會社。」相關宣傳文案還聲稱，「產品暢銷海內外，走進千家萬戶」。

當記者以消費者名義咨詢千壽官方旗艦店的客服時，客服回覆稱，「這款是日本品牌，國內生產的。國內加工生產，產品質量這個您可以放心的。」對於該產品是否真的日本品牌，客服並未給出明確回應。

產品頁面強調是日本品牌。（澎湃新聞）

客服稱電飯煲是日本品牌、國內生產。（澎湃新聞）

根據千壽官方旗艦店的登記信息，背後商家為中山市雲鷗電器科技有限公司（簡稱中山雲鷗電器）。工商登記資料顯示，中山雲鷗電器成立於2015年，註冊資本10萬元，位於廣東中山市東鳳鎮同安村，法定代表人和大股東為朱恭發。中山雲鷗電器的招牌信息顯示，該公司致力於生產、銷售、研發家用電器等產品。

此外，朱恭發也是中山市千壽電器有限公司（簡稱中山千壽電器）的法定代表人，該公司成立於2017年，註冊資本300萬元，兩個股東分別為朱恭發和張永濤。早在2016年，中山雲鷗電器便在國內申請註冊了「千壽」商標，而中山千壽電器則在2021年開始註冊了「千壽」、「QUASHOW」等多個商標。

在上述電飯煲的產品介紹頁面，有一份商標登記證書顯示「QUASHOW」是由Quashow Tech株式會社於2022年申請註冊。這意味著，在Quashow Tech株式會社在日本註冊商標之前，中山雲鷗電器和中山千壽電器已在國內註冊了「千壽」等相關商標。

進一步查詢發現，使用「千壽」、「QUASHO」等關鍵詞在日本最大購物網站樂天市場及亞馬遜上，未發現名為千壽或QUASHO的電飯煲。一位在日本生活多年的人士也表示，未見過該款電飯煲。

中山千壽電器和中山雲鷗電器均位於中山市東鳳鎮。（澎湃新聞）

3月13日下午，記者前往廣東中山市東鳳鎮同安村，實地探訪中山雲鷗電器和中山千壽電器。記者注意到，同安村附近有許多小型電器廠，而中山雲鷗電器和中山千壽電器在一棟四層廠房內，規模在當地屬於較大的工廠。生產車間內有工人在上班，機器正在作業。廠房門口，有貨車準備運走已包裝好的電飯煲。

中山千壽電器的辦公區。（澎湃新聞）

在中山千壽電器的產品展示區，記者看到多款電飯煲，品牌包括千壽（QUASHO）。工作人員表示，這些電飯煲既有自有品牌，也有代工產品。當問及千壽電飯煲是否為日本品牌時，工作人員回應稱這款電飯煲在日本註冊了商標，並強調「沒有問題」。但當記者指出中山雲鷗電器和中山千壽電器的商標註冊時間早於日本公司的時間，該工作人員未能解釋。

產品展示區擺放著包括千壽（QUASHO）在內眾多品牌的電飯煲。（澎湃新聞）

在記者的追問下，該工作人員聲稱千壽電飯煲在日本也有銷售，但未能提供相關憑證，最終以需要接待客戶為由要求記者離開。

百年德國鋼琴品牌卻與劍橋大學有關？

在鋼琴領域，各種「洋品牌」也層出不窮，引發消費者的質疑。一名消費者反映，他的孩子在學鋼琴，老師推薦了幾款鋼琴，表面上都是知名外國品牌，但經過查詢卻難以辨別真實性。其中，名為「斯坦梅爾鋼琴」的品牌引起了記者的注意。該品牌官網介紹稱，斯坦梅爾（STEINMEYER）鋼琴是「專業大師的鋼琴，鋼琴中的王」，並詳細描述其輝煌的「百年歷史」。

官網上聲稱，斯坦梅爾鋼琴的第一架鋼琴於1918年在德國萊比錫製作，並且該品牌在歐洲享有相當大的知名度。值得注意的是，該品牌的官網上使用的四張歷史照片均疑似搬運自其他網站，並存在PS圖片造假的情況。這些照片包括著名的倫敦布羅德伍德鋼琴廠照片、上個世紀20年代的德國利格尼茨塞樂爾鋼琴廠照片，以及位於德國法蘭克福的一家縫紉機廠圖片，它們均與斯坦梅爾鋼琴沒有任何關係。更令人驚訝的是，在其網站的品牌起源介紹中，竟然將英國劍橋大學的照片PS上了該品牌標識。

斯坦梅爾鋼琴網站圖（左）及著名的倫敦布羅德伍德鋼琴廠照片（右）。（澎湃新聞）

斯坦梅爾鋼琴網站圖（左）及上個世紀20年代的德國利格尼茨塞樂爾鋼琴廠照片（右）。（澎湃新聞）

斯坦梅爾鋼琴網站圖（左）及德國法蘭克福的一家縫紉機廠圖片（右）。（澎湃新聞）

斯坦梅爾鋼琴網站圖（左）及巴塞隆拿音樂廳交響樂演奏的圖片（右）。（澎湃新聞）

更令人驚訝的是，在其網站的品牌起源介紹中，竟然將英國劍橋大學的照片PS上了該品牌標識。（澎湃新聞）

記者在電商平台上檢索發現，許多琴行出售該款鋼琴，價格在數千元至數萬元不等，部分標明為德國斯坦梅爾鋼琴，但在德國的銷售信息極少。

據斯坦梅爾鋼琴中文網站介紹，其亞太辦事處為上海歐寶樂器有限公司，而無錫生產基地為無錫斯坦梅爾鋼琴有限公司。工商登記資料顯示，這兩家公司成立於2011年和2017年，主要從事鋼琴的生產與銷售。查詢發現，以斯坦梅爾、STEINMEYER為關鍵詞，在亞馬遜上未能檢索到該鋼琴的相關信息。

網購平台上，德國斯坦梅爾鋼琴（含二手）售價從數千元到數萬元不等。（澎湃新聞）

一名工作人員表示，售價5萬元以上的斯坦梅爾鋼琴是全進口的，而售價在5萬元以下的則是國產的，並聲稱該品牌在德國有生產銷售。然而，當記者提出境外銷售信息極少的問題時，該工作人員表示鋼琴品牌競爭激烈，外國訂單少、產量低，這是正常現象。

不少商家利用消費者對境外品牌的信任，將產品包裝成「洋品牌」，這種情況並不新鮮。早在2006年，央視315晚會就曝光了歐典地板的「騙局」。此外，假洋奶粉事件也曾引起社會的廣泛關注，許多國內品牌聲稱是進口的實際上卻是國內生產。

即使在當前，假洋品牌仍然充斥市場，消費者在社交平台上經常求助於辨別真假。專家指出，這種經營模式表面上似乎未違反法律法規，但實際上可能涉嫌虛假宣傳，侵害消費者的知情權。市場監管部門應加強對這些「洋品牌」的監管，並要求其如實上報經營歷史、規模及營收等信息，以保護消費者權益。

消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江強調，消費者在購買時應提高警覺，勿盲目迷信「洋品牌」，應多方查證產品信息，以避免受到誤導。